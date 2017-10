Die Musikindustrie sucht das Gleichgewicht

Es ist der spannendste Zweikampf der Musikindustrie: Apple (AAPL 159.453 -0.27%) gegen Spotify. Einer der dominierenden Tech-Konzerne der vergangenen Jahrzehnte aus dem Silicon Valley gegen ein elf Jahre altes Unternehmen aus Schweden. Oder in Zahlen ausgedrückt: 116‘000 gegen 2000 Mitarbeiter; 808 gegen 16 Mrd. $ Unternehmenswert; 215,6 gegen 3,0 Mrd. $ Jahresumsatz. Auf den ersten Blick scheint das ungleiche Duell von vornherein entschieden. Und doch hat die kleine Spotify bei der entscheidenden Kennzahl die Nase vorn.

Spotify zählt 60 Mio. zahlende Musikabonnenten. Bei Apple Music sind es nur die Hälfte. Hinzu kommen bei Spotify weitere 80 Mio. Kunden, die für den Musik-Streaming-Dienst nicht bezahlen, dafür Werbung in Kauf nehmen. Das gibt es so bei Apple nicht. Der Unterschied bei der Anzahl der Abonnenten ist nicht weiter verwunderlich. Spotify ist neun Jahre im Streaming-Geschäft, Apple erst seit 2015. Spotify hat den Vorsprung jüngst gar ausbauen können. Daran dürfte sich wenig ändern. Denn das Angebot der beiden unterscheidet sich im Preis und in der verfügbaren Musik kaum.

Langersehnte Trendwende

Ausser Spotify und Apple gibt es noch weitere Akteure, die mit dem Streamen von Musik Geld verdienen wollen. Diese liegen aber im Hintertreffen. Das US-Unternehmen Pandora (PNDORA 575 -1.2%) ist seit 2000 am Markt. Es setzt weniger auf zahlende Abonnenten als auf Werbeumsatz. Doch seit drei Jahren stagniert die Hörerzahl bei 81 Mio. Bei den zahlenden Kunden sind es 4,9 Mio. Ein bisschen besser sieht es für Deezer aus. Der Anbieter aus Frankreich kommt auf 6,9 Mio. zahlende Nutzer. Ebenfalls präsent sind die beiden Tech-Konzerne Amazon (AMZN 1007.62 0.13%) und Google (GOOGL 1008.75 -0.06%).

Dank dem Streamen steigt auch der Umsatz von Musik wieder. In den USA beispielsweise hat sich der Erlös mit gestreamter Musik in den vergangenen fünf Jahren versechsfacht. Das Wachstum hält an. Im ersten Halbjahr stieg der gesamte Musikumsatz in den USA 17%. Angetrieben wurde das Plus allein vom Streaming-Geschäft, das 48% zulegen konnte. Damit hat die Musikindustrie den seit 1999 anhaltenden Rückgang hinter sich gelassen. Damals ging Napster an den Start und erwischte die Musikindustrie auf dem falschen Fuss. Das Programm erlaubte es, Musik gratis aus dem Internet herunterzuladen. Die Plattenfirmen gingen leer aus. Mit rechtlichen Schritten konnten sie das Unternehmen zwar in die Schranken weisen. Der Gratismentalität konnten sie hingegen nicht mehr Einhalt bieten. Beim Streaming sieht das anders aus. Hier sind die Plattenfirmen die grossen Profiteure.

Labels frohlocken

Drei Plattenfirmen dominieren das globale Musikgeschäft. Universal (30% Anteil am Streaming-Markt), Sony (SNE 37.0541 0.01%) (23%) und Warner (19%). Zusammen kontrollieren sie fast drei Viertel des Marktes. Will ein Unternehmen die Nachfrage der Konsumenten befriedigen, sollten Künstler dieser Labels wie Adele, Beyoncé und Coldplay nicht fehlen. Oder auch Taylor Swift, sie zählt zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. Sie ist bei Universal unter Vertrag und kehrte den Streaming-Anbietern im November 2014 den Rücken. Sie wehrt sich gegen die Entwertung der Musik bei der Gratisvariante der Streaming-Anbieter – unter anderem bei Spotify.

Seit Juni ist Taylor Swift nun wieder zurück. Spotify hat mit den Plattenfirmen neue Verträge ausgehandelt. Neuerscheinungen können jetzt zuerst den zahlenden Kunden verfügbar gemacht werden, bevor die Gratishörer in den Genuss kommen. Im Gegenzug muss Spotify den Plattenfirmen einen niedrigeren Betrag vom Umsatz abgeben. Das ist für Spotify eine gute Nachricht. Denn das Unternehmen schreibt Verluste. Seit Jahren schon. Trotz 60 Mio. zahlender Kunden konnte der Pionier nicht beweisen, dass er das Geschäft profitabel betreiben kann.

Seit 2010 konnte Spotify den Umsatz zwar jährlich 85% steigern, der Verlust kletterte aber auch munter in die Höhe. 2016 betrug der operative Verlust 349 Mio. €. Damit wies die operative Marge mit –12% zwar einen Bestwert aus, zur Profitabilität fehlt aber weiterhin ein grosses Stück. Hauptgrund sind die Lizenzgebühren. Gemäss Schätzungen gibt das Unternehmen 70% des Umsatzes an die Plattenfirmen in Form von Lizenzgebühren weiter. Diese Quote dürfte dank der neuen Verträge gesunken sein.

Alle profitieren

Das Überleben von Spotify ist auch im Interesse der Plattenfirmen. Erstens profitieren sie von den Lizenzgebühren. Gemäss Lucian Grainge, CEO von Universal, haben die Streaming-Anbieter der Musikindustrie in fast zwei Jahrzehnten erstmals wieder Wachstum beschert. Bei der Bekanntmachung der Vereinbarung mit Spotify ergänzte er, dass «der langfristige Erfolg für die Gesundheit des Ökosystems notwendig ist».

Es gibt gar noch einen dritten Grund. Die drei Majors sind alle an Spotify beteiligt. Das schwedische Unternehmen liebäugelt schon seit geraumer Zeit mit einem Börsengang. Davon könnten auch die Plattenlabels profitieren. Da Spotify im laufenden Jahr mit den drei Majors vorteilhaftere Vereinbarungen abschliessen konnte, sind die Aussichten rosiger und einem Börsengang steht gemäss Marktbeobachtern nichts mehr im Weg.