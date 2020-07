Die Nachfrage nach interessanten Anlagen wie US Municipal Bonds wächst

Die weltweite Nachfrage nach US Municipal Bonds hat spürbar zugenommen, lockt doch die Aussicht auf eine attraktive Renditequelle. Gestiegene Emissionen von US Municipal Bonds bieten Anlegern zudem eine grössere Auswahl.

BNY Mellon Investment Management

Angebot wächst

Steuerpflichtige kommunale festverzinsliche Wertpapiere haben in jüngerer Zeit globale Investoren angezogen, da sie ein hohes Mass an laufenden Erträgen aus lebenswichtigen „Brick-and-Mortar“-Projekten aufweisen. Die weltweite Nachfrage nach diesen Anlagen wird weiter steigen, da es an hochwertigen globalen Vermögenswerten mit attraktiven Renditen mangelt.

Ein breiteres Angebot ist ein weiterer Katalysator für die Nachfrage, auch für Benchmark-orientierte Anleger, die ihre Investmentsanforderungen erfüllen möchten. Die Anleihenmärkte profitieren zurzeit von einem Anstieg von steuerpflichtigen US Municipal Bond-Emissionen. Kommunen sowie gemeinnützige Universitäten und Krankenhäuser haben in diesem Jahr beretis steuerpflichtige Munis in Höhe von 54 Mrd. USD ausgegeben, was einer Vervierfachung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2019 entspricht.

Gefragte Merkmale

US Municipal Bonds dürften eine stärkere Marktakzeptanz erfahren, denn ausländische Investoren bevorzugen die grundlegend starken Merkmale, die mit den kommunalen festverzinslichen Wertpapieren verbunden sind. US Municipal Bonds bieten eine alternative Renditequelle und eine stärkere Diversifizierung, da diese relativ wenig mit anderen Anleihensektoren mit höherem Risiko korrelieren.

Im Vergleich zu globalen Unternehmenanleihen haben US Municipal Bonds eine höhere Bonitätsqualität, weisen signifikant niedrigere Ausfallraten aus und haben auch höhere “Recovery Rates“.

Municipals Bonds finanzieren die US-Infrastruktur

Seit über einem Jahrhundert sind US Municipal Bonds eine Quelle zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten. Von Strassen und Schulen bis hin zu Versorgungsanlagen, Brücken, Krankenhäusern und Flughäfen ist die Instandhaltung dieser langlebigen Projekte für den Alltag der US-Bürger von entscheidender Bedeutung.

Heute liefert der US Municipal Bonds-Markt rund 80% des Kapitals für die Entwicklung der US-Infrastruktur. Trotz seiner Grösse und Langlebigkeit ist der US Municipal Bonds-Markt ineffizient und fragmentiert und bietet eine attraktive Gelegenheit, zusätzliche Renditen bei hochwertigen liquiden Anlagen zu erzielen.