Die nächste Phase der Finanzwirtschaft

Das Jahrzehnt seit der globalen Finanzkrise ist, gelinde gesagt, turbulent gewesen. Nein, es ist nicht zu einem Weltkrieg gekommen, und wir haben die Fehler der Grossen Depression mehr oder weniger vermieden, die in den Dreissigerjahren mehr Protektionismus, Bankpleiten, rigide Sparprogramme und ein deflationäres Umfeld nach sich zogen. Doch neuerliche Spannungen an den Finanzmärkten lassen darauf schliessen, dass diese Risiken weniger beseitigt als kaschiert wurden.

Zum Autor Bertrand Badré, ehemaliger Managing Director bei der Weltbank, ist CEO und Gründer der Investmentgesellschaft Blue like an Orange Sustainable Capital.

In gewisser Hinsicht nahm die Geschichte der Finanzkrise von 2008 ihren Anfang, als aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs die internationale Ordnung geschaffen wurde. Initiativen wie die Bretton-Woods-Institutionen (Weltbank, Internationaler Währungsfonds), der Marshall-Plan und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft unterstützten den Wiederaufbau wesentlicher Teile der Weltwirtschaft. Trotz des Kalten Krieges (oder vielleicht gerade deswegen) setzten sie die Globalisierung wieder in Gang, die der Zweite Weltkrieg zum Erliegen gebracht hatte.

Infolge des Vietnamkriegs, der Aufhebung der Dollarkonvertierbarkeit in Gold, des Ölpreisschocks 1973 und der Stagflation wurde dieser Globalisierungsprozess Ende der Sechzigerjahre und Anfang der Siebzigerjahre unterbrochen. Doch in den USA und im Vereinigten Königreich kam es zu einer Art konservativer Revolution und einer neoliberalen Wende, die umfassende Deregulierung, eine Liberalisierung des Handels und eine beispiellose Freigabe des Kapitalverkehrs umfasste.

Verheerender Vertrauensverlust

Dieser neu konzipierte Globalisierungsprozess trug zwar zu Wachstum und Entwicklung bei, doch seine Früchte wurden ungleich verteilt, und weder rechtliche Anpassungen noch eine ethisch verantwortbare Gestaltung konnten mit den finanziellen und wirtschaftlichen Veränderungen Schritt halten. Vor allem sind hemmungslos neuartige, folgenschwere Finanzinstrumente eingesetzt worden, die unzureichend reguliert und beaufsichtigt wurden. Infolgedessen begannen die Finanzmärkte die Weltwirtschaft zu beherrschen, statt ihr zu dienen.

Als es dann zur Krise kam, war sie schwer und weitreichend, und die sich derzeit verfestigende Konjunkturerholung hat den verständlichen, aber verheerenden Verlust des Vertrauens in das Finanzsystem nicht wiederherstellen können. Sichtbares Zeichen hierfür sind die politischen Entwicklungen in den USA und Europa. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump setzt weiterhin auf «Amerika zuerst» und hat unlängst Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt. Die Entscheidung des Vereinigten Königreichs für den Austritt aus der EU zeugt von einem ähnlichen Backlash. China indes hat mit seinem staatlich gelenkten Kapitalismus eigene Schutzvorkehrungen für seine Wirtschaft getroffen.

Polarisierende Wettbewerbsmodelle und Handelsschranken werden das Vertrauen nicht wiederherstellen. Stattdessen müssen wir die Kontrolle über den Finanzsektor zurückerlangen, um zu gewährleisten, dass er der Wirtschaft dient und nicht umgekehrt, indem wir eine Reihe von Zielen verfolgen, über die weltweit Einigkeit besteht – angefangen mit denen, die an drei bedeutsamen Konferenzen 2015 aufgestellt wurden.

Addis Abeba, New York, Paris

An der dritten Internationalen Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Addis Abeba, Äthiopien, haben die Teilnehmer wirtschaftliche, soziale und umweltpolitische Prioritäten festgelegt, auf die Finanzierungsströme und Politiken für nachhaltige Entwicklung abgestimmt werden sollen. Am Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung der Uno in New York haben die Mitgliedländer eine ehrgeizige neue globale Agenda verabschiedet. An der Uno-Klimakonferenz (CP 21) in Paris haben sich die Länder geeinigt, die Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen.

Es war ein wichtiger erster Schritt, diese Ziele zu benennen. Doch wenn es der Welt ernst damit ist, diese gemeinsamen Ziele zu erreichen, muss ein wirksamer Mechanismus für ihre Finanzierung etabliert werden, unterstützt durch gut konzipierte Regelungen, die die richtigen Anreize schaffen. Bislang hat die Weltgemeinschaft nicht annähernd genug Fortschritte in dieser Hinsicht gemacht, was anhand der anhaltenden Fehlallokation von Kapital deutlich wird.

Stakeholder müssen Geschäftstätigkeiten und Anlagestrategien aus einer längerfristigen Perspektive betrachten. Geld muss einem wirklich sinnvollen Nutzen zugeführt werden und es braucht eine Abwägung der Fortschritte, die an den bestehenden globalen Zielen orientiert sind und an der Notwendigkeit, genügend finanziellen Ertrag zu erwirtschaften, um zu gewährleisten, dass der Fortschritt nachhaltig ist. Das kann nicht oft genug wiederholt werden, und wir müssen uns daran halten. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.

Nichts tun geht nicht

Mancherorts ist die Verpflichtung gegenüber den gemeinsamen globalen Zielen nur schwach ausgeprägt. Das Pariser Klimaabkommen etwa ist von den USA kurzerhand aufgekündigt worden. Aber damit gemeinsame Ziele erfolgreich verwirklicht werden können, müssen sie von allen mitgetragen werden. Dazu zählen multilaterale Geldgeber, die alte Instrumente überarbeiten und dringend neue entwickeln müssen, um privates Kapital zu mobilisieren. Der private Sektor muss seinerseits offen für modernere Ansätze bei öffentlich-privaten Partnerschaften sein. Es ist keine Option, bloss von Veränderungen zu reden, aber gleichzeitig an überholten Arbeitsweisen festzuhalten.

Allgemeiner gesprochen müssen wir gewährleisten, dass die Vorteile von Technologien allen zugutekommen. Hierzu sollten wir der Empfehlung von David Lipton folgen, dem ersten stellvertretenden geschäftsführenden Direktor des IWF, und die gegenwärtige Herangehensweise, «vor der eigenen Tür zu kehren», hinter uns lassen, um uns der anspruchsvolleren Strategie des «kollektiven Handelns» zuzuwenden.

Es ist kein einfacher Weg, der vor uns liegt, aber Untätigkeit ist dennoch unentschuldbar. Als Investoren, Verbraucher, Wähler und Bürger müssen wir uns Gehör verschaffen, um dafür zu sorgen, dass die Finanzwirtschaft der Förderung gemeinsamer Werte und des Gemeinwohls dient. Erst dann können wir über die blosse Vermeidung einer weiteren verheerenden Krise hinausgehen und eine bessere Zukunft aufbauen.

