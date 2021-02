Die nächste Revolution in der Bankenwelt

Es ist eine der grössten und zugleich abstraktesten Umwälzungen, die sich derzeit in der Bankenwelt abspielt. Eine der grössten deshalb, weil sie das Ertragsmodell der meisten Geldhäuser völlig neu definiert. Abstrakt ist sie, weil die eigentlichen Nutzniesser der ­Revolution, die Bankkunden, mit dem ­Begriff Open Banking wenig bis gar nichts anfangen können. Das zeigen Umfragen aus dem Ausland, wo Open Banking bereits zur Pflicht geworden ist.

Hauptsächlich geht es darum, dass Banken Drittanbietern Zugang zu ihrem wichtigsten Schatz, nämlich den Kundendaten, über sogenannte Schnittstellen ermöglichen müssen. Man kann sich das so vorstellen, dass Anbieter von Finanzdienstleistungen sich bei einer Bank andocken und ihre Services dem Kunden auf seinen Wunsch anbieten können.

Schweiz tut sich schwer

Für die Banken hat dies zur Folge, dass sie verstärkter Transparenz ausgesetzt sind und nicht mehr die alleinige Hoheit über die Daten ihrer Kunden haben. Das kann so weit gehen, dass die ursprüngliche Hausbank zu einem eigentlichen Finanzmarktplatz wird. Sind die eigenen Angebote wie etwa Hypotheken oder Kredite nicht konkurrenzfähig, wandern die Kunden punktuell ab. Das ist insofern be­deutend, weil gerade in der Schweiz die Bereitschaft der Kunden, ihre Bankbeziehung zu wechseln, seit jeher klein ist.