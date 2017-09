Die nächsten Schritte der Zentralbanken weltweit

Die stetige Belebung der globalen Konjunktur scheint sich fortzusetzen. Vor diesem Hintergrund werfen wir einen Blick auf die möglichen nächsten Schritte der Zentralbanken weltweit und erörtern, welche Folgen sich daraus für Anleihenanleger in den nächsten Monaten und Jahren ergeben.

Jim Leaviss Die weltweite Konjunkturbelebung und einige überraschend restriktive Kommentare der wichtigsten Zentralbanken der Welt haben an den Anleihenmärkten in den letzten Monaten zu einer uneinheitlichen Wertentwicklung geführt.

Hinweise darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei einer Beschleunigung des Wirtschaftswachstums ihre geldpolitischen Impulse allmählich abbauen könnte, liessen die Renditen deutscher Bundesanleihen gegen Ende Juni kräftig steigen.

Dagegen konnten sich US-Treasuries in den letzten Monaten recht gut behaupten, was darauf hindeutet, dass die Aussicht auf eine schrittweise weitere Zinserhöhung zumindest teilweise in den Kursen berücksichtigt ist. Unternehmensanleihen erwiesen sich ebenfalls als widerstandsfähig, da sich die Spreads in den meisten Marktsegmenten weiter verengten.

Die Kernfrage lautet nun, welche Schritte die Zentralbanken der Welt als nächstes in Betracht ziehen und welche Folgen sich daraus für Anleihenanleger in den nächsten Monaten und Jahren ergeben.

Die Währungshüter müssen entscheiden, ob sie das Wachstum für ausreichend robust halten, um einem Abbau der derzeitigen Anreizmassnahmen standzuhalten.

In diesem Zusammenhang müssen sie auch die leichte Abschwächung der globalen Inflation in den letzten Monaten berücksichtigen und prüfen, ob es sich dabei nur um ein kurzfristiges Phänomen oder den Beginn eines anhaltenden Trends handelt.

Europa – am Wendepunkt

Insbesondere in Europa scheint sich die wirtschaftliche Lage im Vergleich zum Vorjahr deutlich gebessert zu haben. Die Arbeitslosenquote ist zwar weiterhin hoch, nimmt jedoch stetig ab und hat erstmals seit 2011 wieder ein Niveau von unter 10% erreicht.

Die Geschäftsklimaindizes deuten unterdessen auf ein Anhalten der stetigen Wachstumsbeschleunigung hin: Der jüngster Rekordwert des deutschen ifo-Index lässt für das zweite Halbjahr 2017 ein Wachstum von rund 3% erwarten.

Zudem haben die politischen Spannungen abgenommen, nachdem Emmanuel Macron mit seinem entscheidenden Sieg bei den französischen Wahlen die Marktstimmung in den letzten Monaten weiter beflügelte.

Obwohl Italien angesichts seiner unterdurchschnittlichen Wirtschaftsleistung und der bevorstehenden Parlamentswahlen für eine unliebsame Überraschung sorgen kann, scheint sich der in anderen Teilen der Welt so erfolgreiche Populismus in der Eurozone vorerst nicht durchzusetzen.

Trotz der verbesserten wirtschaftlichen und politischen Situation gehen wir davon aus, dass die EZB an der geldpolitischen Front sehr behutsam agieren wird. Da es bisher kaum Hinweise auf ein kräftiges Wachstum gibt, das einen relevanten Anstieg der Kerninflation auslösen könnte, dürfte die Geldpolitik noch einige Zeit expansiv bleiben.

In Verbindung mit der geringen Inflation und der vorteilhaften Politik der Zentralbanken dürfte die beschleunigte Konjunkturbelebung weiterhin ein günstiges Umfeld für europäische Unternehmensanleihen schaffen.

Trotz der starken Kursgewinne in diesem Jahr halten wir es immer noch für möglich, an den europäischen Märkten für Unternehmensanleihen Nischen mit Wertsteigerungspotenzial zu finden.

Ein wichtiges Thema stellen im Moment nachrangige Finanzanleihen dar, da europäische Banken gut positioniert sind, von einem Umfeld mit steileren Renditekurven zu profitieren.

Da viele dieser Emissionen nicht Bestandteil des Anleihenkaufprogramms der EZB sind, sind die Bewertungen in diesem Marktsegment zudem in der Regel weniger stark durch die Massnahmen der Zentralbanken verzerrt.

US-Notenbank – weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich

In den USA gehen wir davon aus, dass die US-Notenbank (Fed) in den nächsten Jahren wie geplant schrittweise Zinserhöhungen vornehmen wird, wenn sich die Wirtschaftslage bessert.

Obwohl die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung im Verhältnis zur erwerbsfähigen Bevölkerung einen Rekordtiefstand erreicht haben, sodass sich die amerikanische Wirtschaft der Vollbeschäftigung nähert, befinden sich die US-Zinsen nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau.

In diesem Umfeld dürften die Renditen von US-Treasuries weiter nach oben tendieren, sodass wir eine kurze Durationsposition immer noch für gerechtfertigt halten.

Wir konzentrieren uns stattdessen auf Teile des US-Markts für Unternehmensanleihen, die von steigenden Renditen profitieren dürften, darunter auf US-Dollar lautende variabel verzinsliche Anleihen erstklassiger Banken und Emittenten aus dem Finanzsektor.

Quelle: Morningstar, Datastream, Bloomberg, 31.Dezember 2015. Bitte beachten Sie, dass alle Erträge in Euro angegeben sind. Infobox öffnen

Ein gutes Wertpotenzial sehen wir auch in inflationsgebundenen Anleihen (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS), da diese Wertpapiere unseres Erachtens den Inflationsdruck in den USA derzeit nur ungenügend widerspiegeln.

Wir führen die jüngste Schwäche der US-Inflation weitgehend auf energiebedingte Basiseffekte zurück, da der 2016 verzeichnete Anstieg der Ölpreise jetzt aus den Vorjahres-Vergleichszahlen zur Inflation herausfällt.

Daneben spielte eine Kombination spezifischer Faktoren eine Rolle, darunter der drastische Rückgang der ärztlichen Honorare und die stark beworbenen Preissenkungen bei US-Mobilfunkverträgen.

Mittelfristig dürften jedoch die wirtschaftlichen Fundamentaldaten in den Vordergrund rücken: Die bessere Lage am US-Arbeitsmarkt und der wachsende Lohndruck lassen dabei einen Anstieg der US-Inflation erwarten.

Wir gehen zwar davon aus, dass die Fed ihre Zinserhöhungen fortsetzt, müssen jedoch berücksichtigen, dass der Markt in letzter Zeit mit einer etwas moderateren Entwicklung der US-Zinsen rechnet.

Neben der Abschwächung der Inflation spiegeln sich darin wahrscheinlich auch die Schwierigkeiten der Regierung Trump wider, ihre Pläne für Steuersenkungen und eine Ausweitung der Infrastrukturausgaben umzusetzen.

Derzeit preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung durch die Fed in diesem Jahr von knapp über 50% ein.

Dennoch rechnen wir damit, dass die globalen Anleihenrenditen mittelfristig allmählich steigen werden. Unseres Erachtens befinden wir uns am Beginn einer Phase der Normalisierung mit einer Rückkehr zu Wachstum und Inflation.

Obwohl die Inflationszahlen wegen des Basiseffekts der Energiepreise zuletzt schwächer ausfielen, dürfte die Inflation künftig ein Thema bleiben. In diesem Umfeld halten wir eine kurze Durationsposition und ein selektives Engagement in Unternehmensanleihen für entscheidend, um in den nächsten Jahren positive Renditen zu erwirtschaften.

