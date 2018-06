Die Nationalbank dämpft die Hypozinsen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat diese Woche über den Leitzins entschieden – sie belässt ihn auf dem bisherigen Niveau. Was bedeutet das für die weitere Entwicklung der Hypothekarzinsen?

Generell gilt, was für die gesamte Zinslandschaft gültig ist: Direkt steuert die Nationalbank nur die sehr kurzfristigen Sätze am Geldmarkt. Zu ihnen leihen Banken untereinander Geld aus, meist in Form sogenannter Repo-Geschäfte. Im Mittelpunkt steht der Dreimonatssatz Libor. Ihn hält die SNB seit dreieinhalb Jahren extrem tief: Das Zielband reicht von –1,25 bis –0,25%. Der Libor notiert in der Mitte.