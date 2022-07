Die Nato richtet den Blick auf Asien

Der Fokus am Spitzentreffen des Nordatlantikpakts Ende Juni in Madrid war eindeutig auf den Krieg in der Ukraine gerichtet, damit zusammenhängend auf die bevorstehende Aufnahme von Schweden und Finnland als neue Nato-Mitglieder. Politisch und strategisch just so interessant war jedoch auch die Präsenz von Gästen aus Fernost: Die Staats- und Regierungschefs Australiens, Neuseelands, Japans und Südkoreas waren zugegen.

Zum Autor Urs Schoettli ist freier Publizist in Tokio.

Diese vier Länder sind die wichtigsten Bündnispartner der USA im indopazifischen Raum. Im Gegensatz zur kontinentalen Sicherheitsarchitektur, welche die Nato Europa bietet, handelt es sich beim amerikanischen Sicherheitsengagement in Australasien um bilaterale Abkommen. Unverkennbar ist, dass alle vier Länder stark verunsichert sind. Allem voran löst das immer aggressiver und expansionistischer auftretende China grosse Besorgnis aus. Die Befürchtungen sind durch den brutalen Einfall Russlands in der Ukraine noch gesteigert worden.

Bange fragt man sich in Asien, welche Lehren Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping aus Putins Überfall auf die Ukraine zieht, naheliegenderweise besonders, ob damit ein Krieg um Taiwan wahrscheinlicher geworden ist oder nicht. Unverkennbar ist, dass Chinas Druck auf alle diese vier Gaststaaten der Nato in den vergangenen Jahren stärker geworden ist. Australien etwa führt einen erbitterten Handelsstreit mit der Volksrepublik, Japan zeigt sich besonders irritiert über Provokationen der chinesischen Marine und Luftwaffe in der Strasse von Taiwan sowie im Ostchinesischen Meer im Umfeld der von Japan gehaltenen Senkaku-Inseln.

Nicht vergessen ist die turbulente Zeit der Trump-Regierung, als sich in Seoul und Tokio die Zweifel an der Verlässlichkeit des amerikanischen Bündnispartners mehrten. Für Argwohn sorgte vor allem auch Washingtons unberechenbare Politik gegenüber Nordkorea, dessen skrupelloser Diktator Kim Jong Un zeitweise zu Trumps «Sunny Boy» wurde. Sollte Trump nach den Präsidentschaftswahlen 2024 ins Weisse Haus zurückkehren, würde dies erneut zu Verunsicherung führen.

Moskau als Feind, Peking als Rivale

Die Erklärung des jüngsten Natogipfels lässt keine Zweifel daran, dass Russland und China als die grössten Gefahrenquellen für den freien Westen eingestuft werden. Moskau ist der Feind, Peking ist ein «bedeutender militärischer und strategischer Rivale». Vor allem US-Präsident Joe Biden und Japans Premier Fumio Kishida drängen darauf, die kommenden Jahre und möglicherweise Jahrzehnte als eine Epoche des Ringens zwischen Demokratie und Autokratie zu sehen. Im Moment ist die Aufmerksamkeit der Welt auf den Krieg in Europa gerichtet. Doch die historische Entscheidung über die Zukunft der Demokratie wird auch in Asien fallen.

Mit der Etablierung der Indien, Japan, Australien und die USA umfassenden Plattform des Quad (Quadrilateral Security Dialogue) wird bereits der Erkenntnis Rechnung getragen, dass der Westen seine Sicherheitspräsenz in Asien ausbauen muss. Noch befindet sich die Kooperation im Anfangsstadium, doch sind bereits frische militärische Wegmarken gesetzt worden. Wer hätte etwa gedacht, dass Indien, der langjährige Freund Moskaus und Protagonist eines antiwestlichen Kurses in der sogenannten Blockfreien-Bewegung, eine sicherheitspolitische Kooperation mit den USA eingehen würde, und wer hätte gedacht, dass in Japan militärische Einsätze im Umfeld von Taiwan erwogen werden!

Wie zu erwarten stand, reagierte China mit grosser Empörung auf die Erklärung der Nato. Bereits die Errichtung von Quad hatte Peking schwer verärgert; China bezeichnete dieses Forum als Vorstufe einer «asiatischen Nato». In einer scharfen Erklärung des chinesischen Aussenministeriums wurde die Nato als ein Störfaktor kritisiert, der Europa destabilisiert und in den Krieg getrieben habe und nun offensichtlich auch Asien zu destabilisieren trachte.

Dengs Ratschlag gilt nichts mehr

Aus naheliegenden Gründen bekommt man von chinesischer Seite nicht zu hören, dass die Spannungen in Asien zu einem guten Teil eine Folge der von Xi Jinping betriebenen Ideologisierung der chinesischen Politik sind. Der grosse Reformer der Achtziger- und Neunzigerjahre, Deng Xiaoping, war im Gegensatz dazu ein überzeugter Pragmatiker gewesen. Dies zeigte sich seinerzeit durchaus nicht nur in der sehr erfolgreichen wirtschaftlichen Modernisierung des Landes, die er vorantrieb. Dengs Kompetenz erwies sich auch in der Entwicklung der Formel «ein Land, zwei Systeme» für die Rückführung Hongkongs unter chinesische Souveränität. Doch Xi Jinping hat nach seiner Machtübernahme 2012 dieses Arrangement konsequent ausgehöhlt.

Es war seit jeher damit zu rechnen, dass China mit wachsender Wirtschafts- und Technologiemacht seine geostrategische Position auch politisch und militärisch ausbauen würde. Somit überrascht es nicht, dass China als zweitgrösste Volkswirtschaft auf der internationalen Bühne immer selbstbewusster auftritt. Auch für die Aussen- und Sicherheitspolitik hatte der pragmatische Deng indessen einen weisen Ratschlag: «Verstecke deine Kraft und warte auf deine Zeit.»

Ohne Zweifel haben die USA nach dem verbockten Abzug aus Afghanistan, der sie vor allem in Asien viel Ansehen gekostet hat, wieder etwas Prestige zurückgewonnen. Biden hat sich in der Ukrainekrise mit seiner überlegten und kompetenten Führung des westlichen Bündnisses Respekt verschafft. Im Raum stehen aber auch etliche Fauxpas, die Washington bereinigen muss. Zu denken ist an die Sicherheitszusage an Taiwan oder an Versprecher, die auf einen angestrebten Regimewechsel in Moskau hindeuten.

USA in Atlantik und Pazifik gefordert

Während der Reigen der westlichen Gipfeltreffen über die Bühne ging, machte die Meldung die Runde, dass die Chinesen einen dritten, in Eigenregie entwickelten Flugzeugträger lanciert haben. In den vergangenen Jahren hat China seine Kriegsflotte kräftig ausgebaut und soll gemessen an der Tonnage die USA bereits überholt haben. Immerhin sollten die Amerikaner in der globalen Reichweite und den über viele Jahrzehnte hinweg gesammelten Einsatzerfahrungen noch immer deutlich vor den Chinesen rangieren. Die USA fühlen sich nicht nur als atlantische, sondern auch als pazifische Vormacht gefordert.

Seit dem Überfall der Russen auf die Ukraine, mithin dem ersten Ausbruch eines grossflächigen konventionellen Kriegs in Europa seit 1945, sind die Herausforderungen an den Westen noch gestiegen. Diesmal hat es die Welt nicht mit einem kalten, sondern einem heissen Krieg zu tun. Die Frage steht im Raum, was geschieht, falls Xi Jinping aus dem Geschehen in der Ukraine den Schluss ziehen sollte, es sei nun ein günstiger Zeitpunkt gekommen, um das Ziel einer Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland endlich zu realisieren. Xi betont schliesslich immer aufs Neue, eine Heimholung der «abtrünnigen Provinz» könne, falls nötig, auch mit Gewalt erzwungen werden.

Mit der Fokussierung auf Russland und China hat die Nato in Madrid signalisiert, dass sie notfalls die Freiheit an zwei Fronten, in Asien und Europa, verteidigen wird. Operativ ist dies allerdings von beschränkter Bedeutung. Von den heutigen Nato-Mitgliedern können nur die USA gleichzeitig im Atlantik und im Pazifik Krieg führen. Eine Stärkung der Asienpräsenz liesse sich nur mit Bündnissen mit Indien und Japan erreichen. Vorderhand stehen aus asiatischer Perspektive die Fragen im Raum, wie glaubwürdig die amerikanische Abschreckung in Asien ist und ob sie durch den Kriegsverlauf in der Ukraine gestärkt oder geschwächt wird.