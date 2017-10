Die neue Normalsituation

Reduzierung der Bilanzen von Zentralbanken

Vor dem Jahr 2007 belief sich die Bilanz der Fed auf 6 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP), während sie bei der EZB 13 % des BIP ausmachte. Mittlerweile wurden diese Bilanzen auf 25 % bzw. 38 % aufgebläht. Zur Jahresmitte 2017 bezifferte sich das Volumen der kombinierten Bilanzen der Zentralbanken in den drei grössten Industrieländerregionen — der Fed, EZB und Bank of Japan (BoJ) — auf 14 Bio. $.

Diese Situation ist geradezu beispiellos, aber die allmähliche Normalisierung dieser Bilanzen wird lange andauern. Basierend auf Signalen der Fed und der EZB haben sich die Zeichen der Zeit nun offenbar geändert. Die Fed dürfte inmitten einer allmählichen Reduzierung ihrer Reinvestitionspolitik bereits ab dem vierten Quartal 2017 mit dem Tapering beginnen. Unterdessen dürfte die EZB ihre Bilanz nicht sofort verringern, aber ihr Wertpapierkaufprogramm 2018 einstellen, womit ein „Zwangskäufer“ vom Markt verschwinden würde. Wir befinden uns somit auf unbekanntem Terrain, und die Beziehung zwischen Anleiherenditen und der quantitativen Lockerung war bislang nicht von linearer Natur.

Der vierte Zeitraum des Tapering – Dieses Mal ist alles anders

Tapering bzw. die allmähliche Reduzierung von Wertpapierkäufen ist kein neues Phänomen. Während seit 2009 beträchtliche Wertpapierkaufprogramme aufgelegt wurden, folgten diese keinem linearen Muster im Hinblick auf die monatlichen Beträge. Seit 2009 gab es vier Zeiträume, in denen die Zentralbank ihren Markteffekt verringerten, indem sie die Käufe reduzierten oder einstellten.

Überschussrenditen festverzinslicher Anleger in vorherigen Zeiträumen des Tapering (seit 2009)

Zeitraum 1 (Mai 2009 – Sep. 2010). Das dreimonatige durchschnittliche Kaufvolumen fiel von 215 Mrd. $ pro Monat auf beinahe null, da die Fed ihre Käufe in Rahmen von QE1 von monatlich 175 Mrd. $ zur Jahresmitte 2010 auf null zurückfuhr, während auch die Bank of England (BoE) ihre Käufe von 45 Mrd. $ monatlich auf null zurückführte.

Zeitraum 2 (Mai – Sep. 2011) Die Käufe gingen von 100 Mrd. $ auf rund 40 Mrd. $ pro Monat zurück.

Zeitraum 3 (Nov. 2013 – Feb. 2015) Die durchschnittlichen monatlichen Käufe gingen von rund 170 Mrd. $ auf etwas mehr als 70 Mrd. $ pro Monat zurück. QE3 wurde von 85 Mrd. $ pro Monat auf beinahe null zurückgeführt. Die EZB schrumpfte ihre Bilanz aufgrund der Rückzahlung der LTROs über rund 510 Mrd. $.

Zeitraum 4 Dieser Zeitraum begann in etwa im Sommer 2016, als das durchschnittliche Kaufvolumen von 180 Mrd. $ pro Monat auf weniger als derzeit 120 Mrd. $ zurückging. Die BoJ ging auf ein Renditekurvenmanagement über, das zum Kauf von weniger Wertpapieren führte als der vorherige Ansatz, und die EZB verlangsamte ihre Wertpapierkäufe von 80 Mrd. € pro Monat auf 60 Mrd. €.

Wie hat sich das Tapering auf die Performance ausgewirkt?

Abbildung 1 zeigt, dass Unternehmensanleihen verglichen mit durationsadjustierten Staatsanleihen (oder einem Portfolio von Staatsanleihen mit ähnlichen Laufzeiten) relativ gut abgeschnitten haben, insbesondere in den Zeiträumen 1 und 4. Wandelanleihen und Lokalwährungsanleihen der Schwellenländer haben in der aktuellen Phase der verringerten Wertpapierkäufe ebenfalls gut abgeschnitten. Auf Euro lautende hochverzinsliche Anleihen (High Yields) erhielten vom CSPP (Corporate Sector Purchase Programme) und aufgrund der Renditejagd der Anleger Unterstützung. Solche riskantere Engagements schneiden in Zeiten der wirtschaftlichen Expansion gut ab. Wandelanleihen können aufgrund ihrer geringeren Zinssensibilität und ihrer Verbindung zum Aktienmarkt die Erträge in festverzinslichen Anlageportfolios während solcher Phasen deutlich steigern.

Verbinden der Punkte im Dot Plot…

Angesichts eines günstigen Inflationsumfelds könnten sich die Zentralbanken durchaus eine Normalisierung der Geldpolitik vorstellen. Die Fed hat seit Dezember 2015 den Leitzins vier Mal auf eine Zielspanne von nun 1,00–1,25 % angehoben. Laut Dot Plots des Offenmarktausschusses besteht Potenzial für zwei oder weniger Zinserhöhungen, sollte die Inflation weiterhin verhalten ausfallen, und bis zu vier, sollte sie sich beschleunigen.

Ein weiteres Instrument der Fed zur Steigerung der Realrenditen ist ihre Bilanz. Die EZB (und die BoJ) werden vorerst die insgesamt von den drei massgeblichen Zentralbanken gehaltenen Vermögenswerte bis mindestens zum ersten Quartal 2018 erhöhen, was Spread-Produkten weiter zugutekommen könnte. Unterdessen bleibt der EZB angesichts eines starken Euro und der flauen Inflation in der Eurozone nur ein Wahl: Vorsicht und ein allmählicher Abbau des gelockerten Umfelds. Die BoE stellte ihre Käufe Ende 2016 ein, und es besteht ein gewisses Mass an Korrelation zwischen diesen Massnahmen und rückläufigen Kreditspreads.

Die Ankündigung im August 2016, die Wertpapierkäufe zu erhöhen, die Zinsen zu senken und ein Programm zum Kauf von Unternehmensanleihen aufzulegen, wirkte sich positiv auf die Renditen und Kreditspreads aus. Allerdings reagierten die Renditen von Gilts auf das geänderte Inflationsumfeld und die potenziellen Auswirkungen des Brexit-Referendums.

