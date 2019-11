Die neue Raiffeisen nach Pierin Vincenz

Der grösste Umbau in der Geschichte Raiffeisens nimmt am Samstag eine wichtige Hürde. In Zürich Oerlikon treffen sich Vertreter der 229 Raiffeisen-Banken und verabschieden die Reform 21. Damit nehmen die Banken die Zentrale in St. Gallen namens Raiffeisen Schweiz, die sich in ihrem Besitz befindet, an die kurze Leine, nachdem deren Ex-Chef Pierin Vincenz ihre Grenzen ausgelotet hat. Rund zwei Jahre, nachdem gegen Vincenz das Strafverfahren begonnen hat, bleiben dennoch weitere Baustellen.

Öffentlich gibt die Gruppe keine Auskunft über die Themen, mit denen sich am Samstag zunächst die Eignerversammlung und dann die Delegiertenversammlung (DV) von Raiffeisen Schweiz beschäftigen werden. «Finanz und Wirtschaft» hat dennoch von Personen aus dem Raiffeisen-Reich erfahren, um was es geht und wie die neue Raiffeisen aussehen wird.