Die nicht so trübe Zukunft der Arbeit

Die Zukunft der Arbeit ist heutzutage ein heisses Thema. Es inspiriert eine schier endlose Reihe an Analysen, Kommentaren und Konferenzen und spielte am jüngsten Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank eine herausragende Rolle. Aus gutem Grund: Neue Technologien – namentlich Digitalisierung, Robotik und künstliche Intelligenz – haben weitreichende Auswirkungen auf die Beschäftigung. Im Gegensatz dazu, wie diese Trends oft interpretiert werden, ist ein Happy End möglich.

Zum Autor Zia Qureshi, ehemaliger Direktor für Entwicklungsökonomie der Weltbank, ist Non-Resident Senior Fellow an der Brookings Institution.

Die aktuelle Debatte neigt oft zur Melodramatik, und es wird eine Zukunft vorausgesagt, in der Maschinen Menschen aus der Arbeit treiben. Nach einigen düsteren Schätzungen sind in den USA 47% der Arbeitsplätze gefährdet, in den OECD-Ländern 57%, in den Entwicklungsländern zwei Drittel, weltweit die Hälfte (rund 2 Mrd.).

Aber ähnlich schreckliche Vorhersagen über Arbeitsplatzvernichtung in grossem Stil und hohe, durch Technologie bewirkte strukturelle Arbeitslosigkeit wurden jeweils schon in früheren wichtigen Phasen der Automatisierung geäussert, auch durch namhafte Ökonomen. John Maynard Keynes sprach davon, Wassily Leontief ebenso. Nichts davon hat sich bestätigt. Stattdessen war der technologische Wandel ein starker Motor für Produktivitäts- und Beschäftigungswachstum.

Einige Stellen werden vernichtet, andere geschaffen

Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die technologischen Innovationen, die einige bestehende Arbeitsplätze zerstören, auch neue schaffen. Während neue Technologien die Nachfrage nach Arbeitskräften mit geringem bis mittlerem Qualifikationsniveau in Routineaufgaben wie Büroarbeit und Serienproduktion reduzieren, erhöhen sie die Nachfrage nach höher qualifizierten Arbeitskräften in technischen, kreativen und Managementbereichen. Eine aktuelle Analyse schätzt, dass neue Aufgaben und Berufsbeschreibungen ungefähr die Hälfte des jüngsten Beschäftigungswachstums in den USA erklären.

Angesichts dessen sollte die Entwicklung der Arbeit als ein Prozess der dynamischen Anpassung betrachtet werden, nicht als ein fundamental zerstörerischer Prozess, den wir zu verlangsamen versuchen sollten. Hindernisse für Innovationen aufzubauen, wie etwa Steuern auf Roboter, die manche als Möglichkeit vorschlagen, um den Druck auf die Arbeitsplätze zu verringern, wäre kontraproduktiv. Stattdessen sollten sich die Massnahmen darauf konzentrieren, die Arbeitnehmer mit den höheren Qualifikationen auszustatten, die ein sich wandelnder Arbeitsmarkt erfordert, sowie die Arbeitnehmer während des Anpassungsprozesses zu unterstützen.

Bisher haben Bildung und Ausbildung das Rennen mit der Technologie verloren. Der Mangel an höheren Qualifikationen, die von neuen Technologien gefordert werden, ist teilweise verantwortlich für das Paradoxon von boomender Technologie einerseits und Verlangsamung des Produktivitätswachstums in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften andererseits: Der Fachkräftemangel hat die Verbreitung von Innovationen behindert. Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage haben die Einkommensungleichheit ebenfalls gesteigert, indem sie die Lohnprämie erhöht haben, die Menschen mit den richtigen Fähigkeiten verlangen können.

Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik überdenken

Um diese Mängel zu beheben, müssen die Aus- und Weiterbildungsprogramme überarbeitet und erweitert werden. Da der alte Karriereweg «lernen, arbeiten, in den Ruhestand gehen» einem kontinuierlichen Lernen weichen muss – ein Prozess, der durch die Alterung des Arbeitskräftepools vieler Volkswirtschaften verstärkt wird –, müssen die Möglichkeiten zur Umschulung und für das lebenslange Lernen erweitert werden.

Dies erfordert Innovationen zum Inhalt, zur Bereitstellung und zur Finanzierung von Schulungen sowie neue Modelle für öffentlich-private Partnerschaften. Das Potenzial technologierelevanter Lösungen muss genutzt werden, unterstützt durch eine stärkere Basis der digitalen Kompetenz. In Zeiten zunehmender Ungleichheit (bspw. in den USA) haben sich die Unterschiede im Bildungserfolg nach Familieneinkommen erweitert: Ein starkes Bekenntnis zur Verbesserung des Bildungszugangs für wirtschaftlich Benachteiligte ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung.

Gleichzeitig müssen die Länder die Fähigkeit der Arbeitnehmer verbessern, die Stelle zu wechseln, und zwar durch Reformen des Arbeitsmarktes und des sozialen Sicherheitsnetzes. Dies bedeutet, dass der Fokus von einer rückblickenden Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitnehmer in bestehenden Arbeitsplätzen schützen soll, zu zukunftsorientierten Massnahmen wie innovativen Versicherungsmechanismen und einer aktiven Arbeitsmarktpolitik verschoben werden soll.

Arbeitsverhältnisse neu regeln

Darüber hinaus müssen Verträge, die auf förmlichen langfristigen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beruhen, überarbeitet werden, wobei Ruhestand und Gesundheitsversorgung tragbarer gemacht und an die sich entwickelnden Arbeitsbedingungen angepasst werden, einschliesslich der wachsenden «Gig Economy» (der temporären Anstellung unabhängiger Dienstleister). Hier wurden bereits mehrere Vorschläge unterbreitet, darunter ein allgemeines Grundeinkommen, das derzeit in Finnland oder in der kanadischen Provinz Ontario erprobt wird, eine negative Einkommenssteuer sowie verschiedene Arten tragbarer Sozialversicherungskonten, in denen die Leistungen der Arbeitnehmer zusammengefasst werden.

An diesen beiden Fronten setzt Frankreich ein positives Beispiel. Zu Beginn dieses Jahres hat das Land ein tragbares «persönliches Aktivitätskonto» eingeführt, das es den Arbeitnehmern ermöglicht, die Rechte an einer Ausbildung über mehrere Arbeitsplätze zu erwerben, statt sie nur innerhalb einer bestimmten Position oder eines Unternehmens zu akkumulieren. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron führt nun Reformen des strengen Arbeitsrechts durch, um die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt zu fördern. Das gleichzeitige Verfolgen solcher Initiativen wird in Frankreich zu Synergieeffekten führen und die Anpassung der Arbeitnehmer erleichtern.

Der technologische Wandel wird, wie in der Vergangenheit, die Arbeitsmärkte in den Volkswirtschaften weiterhin vor grosse Herausforderungen stellen. Doch mit intelligenter, zukunftsorientierter Politik können wir diese Herausforderungen bewältigen und sicherstellen, dass die Zukunft der Arbeit in besseren Arbeitsplätzen besteht.

Copyright: Project Syndicate.