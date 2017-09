Die Ohnmacht der SNB

Der Negativzins passt nicht zur Schweizer Wirtschaft. Zwar dauert der vom starken Franken ausgelöste schmerzhafte Strukturwandel in vielen Industriebranchen an, aber die Konjunktur kommt in Fahrt und die Aussichten sind gut. Die Chefeinkäufer der Unternehmen sind so optimistisch wie sonst nur in Boomzeiten, zeigt der am Freitag publizierte monatliche Einkaufsmanagerindex.

Den Negativzins führte die Nationalbank Anfang 2015 ein, um den Franken zu schwächen. Sie parierte damit die Abwertung des Euros durch das Anleihenkaufprogramm der EZB – es hatte den Mindestkurs von 1.20 Fr./€ unhaltbar gemacht. Die schwierige Zeit hat die Schweiz hinter sich.

Doch die SNB (SNBN 3031 -0.62%) ist gefangen und kann den Leitzins nicht hinaufsetzen. Es sei wünschenswert, dass sich die Geldpolitik der grossen Währungsräume normalisiere, sagt Nationalbankpräsident Thomas Jordan im Interview. Konkret bedeutet das: Solange die EZB ihren Leitzins nicht erhöht, kann die SNB nichts tun. Der Zinsnachteil des Frankens ist wichtig für den Wechselkurs, und der Höhenflug seit Sommer von 1.08 auf 1.14 Fr./€ ist noch kein Beleg für einen dauerhaft schwächeren Franken.

Die SNB kann gar nicht anders, als den Geschehnissen im Ausland zu folgen. Ist der Franken zu stark, leidet die Wettbewerbsfähigkeit. Ist er hingegen zu schwach, steigen die Importpreise und damit die Inflation.

Umso wichtiger ist, dass im Negativzinsumfeld die Immobilienpreise nicht durch die Decke schiessen. Gebremst haben gemeinsame Massnahmen der SNB, der Finanzaufsicht Finma und der Banken. Eine solche Zusammenarbeit gibt es nicht in vielen Ländern. In der Schweiz ist sie unabdingbar, angesichts der geldpolitischen Ohnmacht der SNB.