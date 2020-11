Die optimale Hypothek im Zinstief

Die Hypothekarsätze in der Schweiz bewegen sich kaum noch. Die Phase der Unruhe ist vorüber. Im ersten Halbjahr hatte der Ausbruch der Coronapandemie die Zinsen am Interbankenmarkt zum Schwanken gebracht, was sich auf Immobilienfinanzierungen übertrug. Denn Banken sichern ihre Ausleihungen am Markt ab. Inzwischen notieren zehnjährige Hypotheken wieder auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr.

Das ist nur eine von zwei guten Nachricht für all die, die planen, eine Immobilie zu erwerben oder eine auslaufende Hypothek neu zu finanzieren. Die andere betrifft das Zinsniveau: Hypotheken sind rekordgünstig. Was gilt es zu beachten?

Budgetsicherheit als Ziel

An erster Stelle muss immer die persönliche finanzielle Situation und Belastbarkeit stehen. Wer eine Hypothek abschliesst, sollte die Gunst der Stunde nutzen und sich für eine Festhypothek mit einer langen Laufzeit entscheiden. Auf diese Weise ­sichert man sich historisch tiefe Kosten und Budgetsicherheit.

Grafik 1 zeigt, dass in den vergangenen zwei Jahren vor allem langfristige Kreditzinsen günstiger wurden. Die Zinskurve ist flacher: Es fallen weniger Zusatzkosten an, wenn man eine lange Laufzeit wählt statt einer kürzeren.

Wer vor zwei Jahren eine zehnjährige Festhypothek abschloss, zahlte 50 Basispunkte (Bp) mehr als bei einem fünfjährigen Instrument. Inzwischen beträgt der Unterschied nur noch 15 Bp. Bei einer Hypothek über 500 000 Fr. entspricht das 750 Fr. pro Jahr. Anders ­formuliert: Sich für die langfristige Variante zu entscheiden, kostet heute knapp 1800 Fr. jährlich weniger als früher.

Steigen die Zinsen künftig, ist man vor höheren Kosten geschützt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren dazu kommt, hat mit den ersten Erfolgen bei den Coronaimpfstoffen zugenommen. Eine Überwindung der Pandemie samt Rückkehr zu Wachstum im In- und Ausland wird einen Aufwärtsdruck bei den Marktzinsen aus­lösen, um den aussergewöhnlichen Zinsrückgang während der Rezession auszugleichen.

Die Notenbanken werden jedoch alles ­daransetzen, diese Korrektur nach oben zu verhindern oder zumindest abzubremsen. Die Immobilienexperten von Moneypark erwarten bis nächsten Sommer keine Veränderung der zehnjährigen Hyposätze. Ihre Kollegen von UBS schreiben: Ein Anstieg der Hypothekarzinsen sei schon im Spätsommer unwahrscheinlich gewesen, angesichts der zweiten Pandemiewelle sei er noch unwahrscheinlicher geworden.

Die Zinserwartungen sind also weiterhin sehr zuversichtlich. Wer ihnen misstraut und einen kräftigeren Anstieg befürchtet, aber erst in einem Jahr eine Hypothek abschliessen wird, kann sich das aktuelle Niveau über eine Forwardhypothek sichern. Viele Banken bieten sie an. Ihr Preis richtet sich nach den aktuellen Terminsätzen, die derzeit verhalten sind.

Noch tiefer?

Aber was ist, wenn die Zinsen weiter fallen? UBS schliesst eine SNB-Zinssenkung im Falle einer neuerlichen Rezession nicht aus. Geldmarkthypotheken, die sich am Übernachtsatz Saron ausrichten, würden diesen Schritt mitmachen. Sie eignen sich zur Beimischung für Haushalte mit genügend finanziellem Spielraum.

Allerdings reagieren die Hypothekenzinsen nur noch wenig auf Bewegungen der Negativsätze am Geldmarkt (vgl. Grafik 2). Damit die Hypozinsen deutlich tiefer rutschen, braucht es wohl einen markanten Rückgang des SNB-Leitzinses oder der Kapitalmarktsätze.