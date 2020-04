Die Pelz-Pioniere

Vom Komfort moderner Hotels ahnte Pierre-Esprit Radisson nichts. Doch auf seinen Streifzügen durch Kanadas Wildnis war er warm gekleidet und ruhte bequem: Die Biber an den Flüssen und Seen lieferten (unfreiwillig) samtweiche Pelze – für die bescheidene Subsistenzwirtschaft der Indianer, für den unbescheidenen Bedarf der weissen Händler. Ein früher frankokanadischer «Coureur des bois» war dieser Radisson (geboren um 1636). Er erkundete im Kanu die Gegend der Grossen Seen. Die Sprachen der Einheimischen waren ihm geläufig; Krieger vom Stamm der Cree erzählten ihm, hoch im Norden finde sich eine grosse, im Winter gefrorene Salzwasserbucht, in deren Hinterland es von Bibern nur so wimmle. Radisson wollte gleich dorthin, doch der französische Gouverneur in Québec verbot ihm das – der Weg über das Flussnetz an die Bucht war damit versperrt. So wandte sich Radisson in Boston an die Briten, die ihm schliesslich einen Segler zur Verfügung stellten, um übers Meer, von Norden her, in die Bucht zu gelangen (der englische Seemann Henry Hudson hatte diese Route 1610 als Erster befahren). 1668 kam das Schiff ans Ziel; Radisson und seine Gefährten tauschten Messer, Töpfe usw. gegen Pelze ein, die sie im Jahr darauf in London teuer verkauften.

1670 wurde die Hudson’s Bay Company gegründet, die eine riesige Landmasse um die Bucht für sich beanspruchte – nicht zum Kolonisieren oder Missionieren, nur zum Handeln mit ­Jägern und Fallenstellern. Heute gehört das Warenhaus «The Bay» oder «La Baie», eines der ältesten bestehenden Unternehmen der Welt, so zu ­Kanada wie Eishockey. Pierre Radisson führte ein unstetes Leben und starb 1710 verarmt in London. 200 Jahre danach wurde in den USA eine Hotelkette gegründet, die sich nach ihm nennt. Mit Pelzen belegte Betten gibt es dort nicht – für archaische Naturnähe ist der heutige Zeitgeist zu zartfühlend.