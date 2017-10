Die Person: Albert Emil Gebert

Bild: ZVG Er muss hart arbeiten: Auf der ersten Station seiner Lehr- und Wanderjahre im deutschen Lörrach arbeitet Albert Emil Gebert mehr als zwölf Stunden pro Tag – und das an sechs Tagen die Woche. Man schreibt das Jahr 1900.

Albert verlässt das heimische Rapperswil nach der Lehre in der Spenglerei seines Vaters. Caspar Melchior Albert Gebert hatte diese 1874 in der Altstadt von Rapperswil eröffnet. Der 1880 geborene Albert Emil geniesst eine ungetrübte Jugend und wird in christlichem Sinn erzogen. Nach der Sekundarschule besucht er noch das Kollegium in Stans. Danach folgen die Lehre bei seinem Vater und die Rekrutenschule.

Nach dem Jahr in Lörrach wandert Albert weiter nach Freiburg im Breisgau und findet eine Anstellung im Installationsbetrieb Dorfmeister. Da sammelt er auch seine ersten Erfahrungen in der Sanitärbranche. Er steigt im Betrieb rasch auf und erhält bald die Verantwortung für grössere Installationsaufträge. Just als er nach Frankfurt weiterziehen will, ereilt ihn die Nachricht von der Krankheit seines Vaters.

Er kehrt in die Schweiz zurück und unterstützt seinen Vater. Nach dessen Tod 1909 übernimmt er die Spenglerei zusammen mit seinem Bruder Leo. Während Leo der technische Tüftler ist, beginnt Albert damit, den Betrieb auszubauen, zunächst mit einer Installationsabteilung.

Der 26. Juli 1915 geht als Glückstag in seine persönliche Geschichte ein: Er heiratet Regina Droeser. Der Ehe entspriessen sechs Kinder. Regina spielt in der weiteren Entwicklung des Betriebs eine wichtige Rolle. Insbesondere in der Kriegszeit ist sie ihrem Mann eine sehr grosse Stütze. Albert und Regina sind jahrzehntelang Gesellschafter und Geschäftsführer des Unternehmens.

Schon während des Krieges, 1917, wird der Bau der ersten Fabrik in Angriff genommen. Die Kriegsjahre sind schwer, Gebert muss sich auch um Aufträge der kriegstechnischen Abteilung der Eidgenossenschaft bemühen. Die Fabrik wird nach dem Krieg und dem Generalstreik 1918 in Betrieb genommen. In den folgenden Jahren baut Albert den Betrieb stetig weiter aus, obwohl die folgenden Krisenjahre wie auch die Zeit des Zweiten Weltkrieges alles andere als einfach sind.

Albert Emil Gebert ist bis zu seinem 78. Altersjahr täglich im Betrieb anzutreffen. Während eines Kuraufenthalts erkrankt er schwer und muss sich einer Operation unterziehen. Er erholt sich zwar davon, wird aber von schweren Altersleiden geplagt. Er stirbt im März 1969.