Die Person: Fritz Gerber

Der Berner Fritz Gerber hat in der Schweizer Unternehmenslandschaft etwas zustande gebracht, was nach ihm kein anderer mehr geschafft hat: Während beinahe zwei Jahrzehnten führte er de facto gleichzeitig zwei Konzerne von Weltruf: «Zürich» und Roche (ROG 216.05 -1.39%). Zur Versicherung stösst der 1929 geborene Jurist und Sohn eines Schreiners aus dem Emmental 1958, nachdem er beim Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement gearbeitet hat.

Gerber bewährt sich als gewiefter Beurteiler von Schadensvorkommnissen, die Kunden beim Versicherer zur Zahlung anmelden, und so werden ihm mit der Zeit die wichtigen Kundenbeziehungen mit Konzernen wie Nestlé (NESN 74.68 -1.24%) oder Roche anvertraut. Ein Coup gelingt ihm 1965 mit der Übernahme der kotierten Konkurrentin Alpina. 1969 steigt Gerber in die Generaldirektion auf, und fünf Jahre später ist er schon CEO. Er installiert einen neuen Führungsstil: mehr Kompetenzen werden auf tiefere Hierarchiestufen delegiert, und es wird rascher entschieden. 1975 wird er zusätzlich zur Führungsposition in den Verwaltungsrat gewählt.

Es vergehen nur zwei Jahre, bis ihn 1977 die Besitzerfamilie des Pharmakonzerns Roche bittet, dort die Konzernleitung zu übernehmen. Er sagt zu und wird im Doppelmandat zugleich Roche-Verwaltungsratspräsident. Die Kollegen bei der «Zürich» wollen ihn aber nicht einfach so ziehen lassen. So gibt Gerber zwar die CEO-Position auf, wird jedoch auch beim Versicherer zum Verwaltungspräsidenten gewählt. Als exekutiver Präsident behält er gemäss Aufzeichnungen im Unternehmensarchiv de facto die Fäden in der Hand – und dies bis zu seinem Rücktritt vom Präsidium 1995.

Bei Roche ist er zunächst Krisenmanager. Dann erkennt er das Potenzial der damals rasch fortschreitenden Molekularbiologie und baut sie erfolgreich zu einem neuen Forschungsschwerpunkt aus. 1990 wird mit einem aufsehenerregenden Deal die kalifornische Biotech-Gesellschaft Genentech erworben, die zur Innovationsmaschine der Gruppe wird. Doch nicht alles geht gut. Die Konzernleitung ist schon an Franz Humer weitergegeben, als Roche 1999 bei Preisabsprachen im Vitamingeschäft erwischt wird. Gerber tritt 2001 vom Präsidium zurück. Seither ist er Ehrenpräsident bei Roche, wie auch schon seit 1995 bei der «Zürich». Noch heute begleitet er aufmerksam die Entwicklung der von ihm gegründeten Fritz-Gerber-Stiftung für begabte junge Menschen.