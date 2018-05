Die Person: Fritz Leutwiler

Die Welt ist eine neue, als Fritz Leutwiler 1974 die Spitze des Präsidiums der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 6080 0%)) übernimmt. Erstmals in der Geschichte kann die SNB die geldpolitischen Geschicke selbst in die Hand nehmen. Mit der Aufgabe der festen Wechselkurse nach dem Niedergang des Bretton-Woods-Systems in den frühen Siebzigerjahren ist die wichtigste Leitlinie verloren gegangen. Auch für Leutwiler, der davor bereits mehr als zwanzig Jahre am SNB-Sitz in Zürich ein- und ausging und mit der alten Geldpolitik vertraut war, ist alles neu: «Wissen Sie, ich habe keine Ahnung, wie man Geldpolitik unter flexiblen Wechselkursen macht», soll er dem Wirtschaftsprofessor Kurt Schiltknecht gesagt haben.

1924 in Baden geboren, studiert und promoviert Leutwiler an der Universität Zürich in Nationalökonomie. Nach einem Praktikum beim Bankverein in London kehrt er 1952 in die Schweizer Finanzstadt zurück, um eine Bilderbuchkarriere bei der SNB anzutreten: Vom Anfang als wissenschaftlicher Mitarbeiter durchläuft er verschiedene Posten, bis er 1974 schliesslich Präsident der Notenbank wird. In dieser Funktion ist er richtunggebend am Aufbau der neuen geldpolitischen Strategie und der Einführung von Inflationszielen beteiligt.

Leutwiler erkennt früh, dass eine Rückkehr zum System fester Wechselkurse unwahrscheinlich ist. Dank seiner charismatischen Art findet er rasch Anhänger. Auch durch die Zeit der hohen Inflation infolge der Ölpreisschocks lenkt er die SNB erfolgreich. Die «Financial Times» wird später schreiben: «Fritz Leutwiler hat sich stets erfolgreich dafür eingesetzt, die Finanzmarktstabilität sicherzustellen». Als Leutwiler 1984 zurücktritt, ist die Geldpolitik der SNB wieder in festen Bahnen. Ihr Modell der Geldmengensteuerung hat weltweit Schule gemacht.

Leutwiler bleibt der Schweizer Wirtschaft in verschiedenen Funktionen erhalten. 1985 übernimmt er das Präsidium des Verwaltungsrats der Brown, Boveri & Cie. Seine Ernennung wird von verschiedenen Seiten kritisiert: Die Führung des Industriebetriebs wird ihm nicht zugetraut. Er ist dennoch massgeblich an der erfolgreichen Umstrukturierung des Konzerns und der Verbindung mit der schwedischen Asea beteiligt. Nach der Gründung von ABB (ABBN 23.82 -2.85%) Ende der Achtzigerjahre tritt Leutwiler dem Verwaltungsrat des Pharmakonzerns Ciba-Geigy und dem des Nahrungsmittelherstellers Nestlé (NESN 75.64 -0.53%) bei. 1991 wird er in Letzterem zum Vizepräsident ernannt und bleibt bis kurz vor seinem Tod 1997 in diesem Amt.