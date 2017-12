Die Person: Hans Sulzer

Bild: Photopress-Archiv/Str/Keystone

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts haben manche Schweizer Industrieunternehmen den Übergang zur Aktiengesellschaft vollzogen. Nicht so das Familienunternehmen Gebrüder Sulzer (SUN 116.6 -1.19%), das weiterhin als Kollektivgesellschaft organisiert war. Erste Erwägungen hatten nicht zum Ziel geführt. Es war Hans Sulzer, Vertreter der vierten Generation, der im November 1911 die Schaffung einer Aktiengesellschaft anregte. Zur Begründung verwies der damals 35-Jährige auf die wachsende Zahl von Erben der Gesellschaftsgründer, den kontinuierlich wachsenden Kapitalbedarf und steuerliche Vorteile. Konjunkturrückgang und die Kosten zur Weiterentwicklung des Dieselmotors hatten eine Diskussion um die Mittelzufuhr entfacht. Im Juni 1914 wurde die Gebrüder Sulzer AG in Winterthur konstituiert. Hans Sulzer nahm im Verwaltungsrat Einsitz und gehörte zur dreiköpfigen Delegation, die das operative Geschäft leitete. Zusammen mit seinen Brüdern und weiteren Familienmitgliedern war er in der Schweizer Wirtschaft gut vernetzt.

Auch in den unsicheren Kriegsjahren trieb Hans Sulzer die Expansion voran. Der Heizungsbereich wurde ausgebaut und eine Kooperation mit Maag zur Serienfertigung von Zahnrädern geschlossen. Von 1917 bis 1920 weilte Sulzer als Gesandter in Washington, wo er sich für die Sicherung der Landes- und Rohstoffversorgung einsetzte. Zurück in der Schweiz festigte er sein Netzwerk. Er vertrat die Gebrüder Sulzer in acht der grössten hundertzehn Unternehmen und weiteren neunzehn Firmen.

Nach dem Tod seines Bruders Carl Sulzer-Schmid 1934 übernahm Hans Sulzer das Präsidium der Gesellschaft, das er bis 1959 ausübte. Auch Carls Verbandsfunktionen gingen an ihn über. Sulzer war im Arbeitgeberverband Schweiz. Metall- und Maschinenindustrieller (ASM) und im Verein Schweiz. Maschinen-Industrieller (VSM). Dazu kamen Mandate in der Zürcher Handelskammer und im Wirtschaftsdachverband Vorort, dort als Präsident bis 1951.

Während des Zweiten Weltkriegs war Hans Sulzer betraut mit Missionen des Bundes bei den Alliierten zur Behebung von Versorgungsproblemen. Der Konzern figurierte gleichzeitig auf einer schwarzen Liste als Kriegsmateriallieferant an Deutschland. Um ungebetene ausländische Investoren abzuwehren, wurden 1943 vinkulierte Namenaktien eingeführt. Nach 1945 erlebte der Konzern unter seiner Leitung einen Aufschwung. Die Zahl der Mitarbeiter stieg bis zum 125-Jahr-Jubiläum 1959, gleichzeitig Todesjahr von Hans Sulzer, von 6200 auf 10 400.