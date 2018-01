Die Person: Hans Vontobel

Eigentlich will der 1916 geborene Hans Vontobel (VONN 67.15 0.67%) Mediziner oder Biologe werden. Doch Vater Jakob befiehlt: «Du kommst zu mir.» Und der spätere Oberst im Generalstab gehorcht. Nach dem Jura-Studium tritt Hans 1943 in die väterliche Bank Vontobel ein. Die ersten Jahre sind für ihn fast unerträglich, er denkt oft daran aufzuhören. Doch Arbeit ist dünn gesät und zu Hause warten Frau und Kind.

1950 wird Vontobel Juniorpartner der Familienbank, er konzentriert sich auf die heimische Klientel und baut das Börsengeschäft mit Lokalbanken auf. Er schreibt regelmässig über Aktien und Märkte in Zeitungen und dem eigenen Anlegerbrief, später ist er auch in Radio und TV zu hören und zu sehen. Seine Essays offenbaren einen messerscharfen Verstand. Ende Mai 1962 warnt Vontobel vor einer Blase am Schweizer Aktienmarkt und erntet harsche Kritik. Nur zwei Wochen später brechen die Kurse ein. «Die letzten 10% der Hausse sollen die anderen verdienen», ist eine Maxime des späteren Börsenpräsidenten.

Spätestens in den 1970er-Jahren emanzipiert er sich vom patriarchalischen Vater. Auf häufigen Auslandsreisen steckt er neue Märkte für die Bank ab und etabliert das globale Netz des Vermögensverwalters. «Es war nicht immer eine stringente Erfolgsgeschichte», sagt Hans Vontobel später. «Es gab keinen Mangel an Rückschlägen.»

Vontobel will ehrlich durchs Leben gehen, spart nicht mit Kritik an der eigenen Branche. Er geisselt Grossmannssucht, Ellenbogengesellschaft und die Abgehobenheit der Finanzwelt. Wenn es so weitergeht, dann wird «irgendwann unsere Gesellschaftsordnung infrage gestellt werden. Eine Revolution würde mich dann nicht mehr überraschen».

Doch ein Untergangsprophet ist Vontobel keineswegs. Gäste nehmen auf dem olivgrünen Sofa in seinem Büro Platz: «Grün repräsentiert für mich die Zukunft, an die ich glaube.» Im Alter von 75 zieht sich Vontobel vom Präsidium der Bank zurück. Er wird Ehrenpräsident, bleibt gesuchter Gesprächspartner und hat wie zuvor für jeden ein offenes Ohr. Zuhören, sich auf das Gegenüber einlassen, ist des rüstigen Gentlemans Vontobel grosse Stärke und Antrieb für sein Mäzenatentum. Über mehrere Stiftungen unterstützt er die guten Zwecke und hilft auch bei individuellen Schicksalen.

Hans Vontobel stirbt 2016 im Alter von 99 Jahren, um sein Erbe und die Familie unbesorgt. Kurz vor seinem Tod sagt der Optimist zu einem Weggefährten: «Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde jetzt gehen, aber es kommt alles gut.»