Die Person Henri Cornaz

Henri Cornaz (1869 – 1948), war das 13. von 15 Kindern einer Waadtländer Bauernfamilie. Von der Glasherstellung verstand er zunächst nichts. Aber er hatte die Gabe, Talente zu finden, Leute zusammenzubringen und aus verrückten Ideen konkrete Projekte zu machen. Dabei ging er hohe Risiken ein. Cornaz war ein typischer Unternehmer des 19. Jahrhunderts.

Im Alter von 30 Jahren hatte er schon drei Fabriken gegründet, die Zementröhren und Baumaterialien produzierten. Als er in Schwierigkeiten geriet, bewarb er sich in einem Akt der Verzweiflung für den Bau von fünfzig Bahnstationen im Beaujolais-Gebiet in Frankreich. Er bekam den Auftrag und machte ein Vermögen. Mit 37 Jahren kehrte er in die Schweiz zurück und hätte sich zur Ruhe setzen können. Aber er tat es nicht.

Mit einem Teil des Geldes, das Cornaz in Frankreich verdient hatte, kaufte er einen grossen Bauernhof in St-Prex am Genfersee. Beim Bohren nach Grundwasser stiess er auf feinen Sand. Er erinnerte sich, dass Sand, der in einer seiner Fabriken in Frankreich abgebaut wurde, für die Herstellung von Glas verwendet wurde. Brauchten nicht die Bauern im Rebbaugebiet am Genfersee Flaschen für ihren Wein? Wieder setzte Cornaz rasch entschlossen eine Idee in die Tat um und gründete die Verrerie St-Prex. Es war der 11. Februar 1911. Neun Monate später produzierte das Unternehmen die ersten grünen Weinflaschen. Das Risiko verteilte Cornaz geschickt. 60% des Aktienkapitals behielt er bei sich, die restlichen 40% verkaufte er an lokale Investoren, darunter mehrere Weinbauern und Weinhändler, die auch seine Kunden waren.

Qualifiziertes Personal fand Cornaz, indem er die ganze Belegschaft einer Freiburger Glasbläserei übernahm, die in eine Krise geraten war und schliessen musste. Ganz Industrieller und Patron der alten Schule, baute er seinen Arbeitern Wohnhäuser und ein Gemeinschaftszentrum. Damit sich die katholischen Freiburger Arbeiter in der protestantischen Umgebung des Waadtlands wohlfühlten, erstellte er ihnen sogar eine eigene Kirche.

Im 1. Weltkrieg brachen auf den Exportmärkten die Verkäufe ein. Und es wurde schwierig, genügend der betriebsnotwendigen Kohle zu erhalten. Cornaz liess sich jedoch nicht beirren und kaufte 1917 die Glashütte Bülach. Die bedeutend gewordene Abhängigkeit von den Westschweizer Weinbauern und Weinhändlern konnte so verringert werden. Zugleich waren damit die Grundsteine gelegt für Vetropack, den heute einzigen Glasverpackungshersteller in der Schweiz.