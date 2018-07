Die Person: Johann Conrad Fischer

Von «Unterredungen mit Kaysern, Königen, und Fürsten» schreibt Johann Conrad Fischer in einem seiner Briefe. Dabei sollte er nur das Geschäft seines Vaters übernehmen, eines Kupferschmieds und Feuerspritzenmachers. Das tut er auch, 1797 als 24-Jähriger nach Lehr- und Wanderjahren in Deutschland, Skandinavien und England. Doch er will mehr.

Er interessiert sich für die noch junge Stahlgusstechnik. Um sich den damit verbundenen Herausforderungen zu stellen, erwirbt er 1802 ausserhalb Schaffhausens eine alte Mühle, in der er eine Werk- und Experimentierstätte einrichtet. Sie ist der Ursprung der heute in 34 Ländern mit 136 Gesellschaften, davon 57 Produktionsstätten, vertretenen Georg Fischer (FI-N 1266 -1.32%).

Im frühen 19. Jahrhundert ist die Stahlnachfrage auf dem europäischen Festland noch verhalten. Fischer kommt zugute, dass der Markt durch die 1806 von Napoleon verhängte Kontinentalsperre gegen England geschützt ist; ihre Aufhebung 1813 führt dann zu einem Preiskollaps und zur ersten Krise des Betriebs. Zudem verschaffen ihm sein Erfindergeist – im Herzen ist er stets ein Forscher – und die Qualität seines Gussstahls rasch Bekanntheit. Die Einladung des französischen Innenministers, sich in Frankreich niederzulassen, schlägt er 1806 ebenso aus wie die von Zar Alexander I. nach einem Besuch der Fischer’schen Werkstatt 1814. Beide Angebote verfolgen mehr als nur zivile Zwecke.

Um den Absatz zu fördern, baut Fischer weit reichende Verbindungen auf – er vernetzt sich. Sein 1824 erfundener «Meteorstahl» (Nickelstahl) bringt ihm Order aus Deutschland, Frankreich, England und Österreich ein. Wegen der günstigen Patentgesetzgebung in Österreich lässt er fast all seine Erfindungen dort schützen. In Österreich eröffnet er 1827 zudem den ersten ausländischen Standort. Dessen Leitung übergibt er seinem 23-jährigen Sohn Georg. Der kauft ihm das Werk 1833 ab und führt die «Tiegel-Gussstahlwarenfabrik von Georg Fischer in Hainfeld-Wien» zu grossem Erfolg.

Als Johann Conrad 1854 im Alter von 81 stirbt – sein hohes Alter hatte er jeweils damit erklärt, dass sein Körper zeitlebens durch Metalldämpfe gestärkt worden sei –, erbt Georg die Schaffhauser Werke. Er reorganisiert und modernisiert sie, bleibt aber in Hainfeld und überträgt deswegen die Führung seinem eigenen Sohn, Georg II. Der benennt sie 1861 in Georg Fischer Schaffhausen, Weicheisengiesserei, Gussstahl- und Feilenfabrikation um, kauft sie – wie der Papa, so der Filius – drei Jahre später dem Vater ab und beginnt, GF zu industrialisieren.