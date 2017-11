Die Person Karl-Heinrich Gyr

Am liebsten reist Karl-Heinrich Gyr im Nachtzug. So kann der Patron des Stromzähler-Spezialisten und Associé von Heinrich Landis tagsüber möglichst viel Zeit mit Kunden verbringen und ihnen die letzten technischen Neuheiten von L&G vorstellen. Den Koffer mit Musterapparaten hat Gyr gleich dabei.

Bild: Keystone

Geschäftliches und Privates sind bei Gyr nicht zu trennen. Zeitweise wohnt er gar auf dem Zuger Fabrikgelände und arbeitet dort oft bis tief in die Nacht. Er beschäftigt sich mit jedem technischen und betrieblichen Detail, wird zum Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens.

Dabei war der 1879 geborene Karl-Heinrich erst ein eher mittelmässiger Schüler. Er besucht die Industrieschule in Zürich und schreibt sich für ein Chemie-Studium an der ETH ein. 1901 erlangt er an der Universität Dresden die Doktorwürde.

Eigentlich will Gyr Chemie-Dozent werden, sammelt aber stattdessen erste Berufserfahrung bei Herstellern von Stahlrohr und Düngemitteln und bereist die USA. Zurück in der Schweiz sucht er Anstellung, blitzt aber bei der Chemie in Basel und bei einem Aluminiumwerk in Schaffhausen ab.

So gesellt er sich 1905 zu Heinrich Landis. Sie gründen Landis&Gyr. Gyr ist dabei die treibende Kraft. Es geht nicht um technische Pionierleistungen – die Technologie ist vorhanden – sondern um Verfeinerung, um Anpassung an Kundenwünsche.

Gyr baut die Verkaufstätigkeit massiv aus, führt neue Fabrikationsmethoden ein. Eine Untersuchung der ETH bescheinigt Gyr grosse Autorität. Er leite den Betrieb nach dem «Führerprinzip». Er überwacht und entscheidet alle wichtigen Vorgänge selbst.

Um bei L&G Karriere zu machen, muss man ein Schulfreund von Gyr sein oder sich langjährig behauptet haben. Für das Unternehmen ist Gyr unentbehrlich. Das ist ein Problem. Die geballte Macht steht dem Aufbau eines Nachfolgers im Weg.

Nach dem Ersten Weltkrieg verliebt sich Gyr in Frieda Schlueter, die er 1919 heiratet. Frieda bringt etwas Exotik in Gyrs Leben. Sie ist auf Sumatra aufgewachsen, im Hause Gyr wird auch Englisch gesprochen.

Die geplante Weltreise sagt der Patron aber wegen zu viel Arbeit ab. Frieda schenkt Karl-Heinrich drei Töchter, um deren Erziehung sie sich alleine kümmert. Gyrs «wahre» Kinder arbeiten in der Fabrik.

Schon vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wird bei Gyr eine Blutkrankheit diagnostiziert. Sie ermüdet ihn, hält ihn zurück. 1946, nach über vierzig Jahren im Unternehmen, stirbt er im Alter von 67Jahren in Zug. Er ruht im Familiengrab auf dem Zürcher Friedhof Sihlfeld.