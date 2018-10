Die Person: Pierin Vincenz

Als Kind will er «Showstar» werden, über eines seiner ersten Vorstellungsgespräche wird der Satz kolportiert: «Die Frage nach meinen Schwächen fand ich seltsam. Und hatte prompt keine Antwort parat.» Bei einem Mann vieler Stärken ist das nun mal schwer. Pierin Vincenz (63) kommt als jüngstes von vier Kindern 1956 in Chur zur Welt. Nach Kindheit in Andiast und Klosterschulzeit in Disentis studiert er Wirtschaft in St. Gallen. Nach Stationen bei Schweizerischer Treuhandgesellschaft und Bankverein heuert er 1996 bei Raiffeisen Schweiz an, wo Vater Gion Clau bis 1992 Präsident war.

1999 ist der Filius ganz oben, CEO von Raiffeisen Schweiz. Der Bündner präsentiert sich als Bankchef zum Gernhaben. Nahbar, jovial, humorvoll, ein einnehmender Genussmensch. In der Finanzkrise gibt er im Kontrast zu den Chefs der Finanzmultis den guten BaGnker aus der Provinz und macht seine Raiffeisengruppe zur grössten Hypothekarbank des Landes. Doch ein klassischer Genossenschafter ist er nicht.

Kritik erntet er durch einen mondänen Lebensstil, den hohen Lohn, teure Geschäftsautos und -reisen sowie Helikopterflüge in die Provinz. Er kann es sich erlauben, die Organisation ist auf den Erfolgsbringer zugeschnitten. Er macht sogar die eigene Ehefrau zur Compliance-Chefin. «Wenn etwas strategisch Sinn macht, darf man sich nicht wegen des Genossenschaftsimages limitieren lassen», sagt er der «Bilanz», die ihn 2014 zum Banker des Jahres kürt. Vincenz geht auf Einkaufstour, erwirbt mit Raiffeisen zahlreiche Beteiligungen für rund 1 Mrd. Fr. Auf seinem Zenit, im März 2016, verlässt er die Bank. Jetzt geht es bergab.

Die Finanzmarktaufsicht (Finma) meldet sich bei Vincenz, es geht um Interessenkonflikte in seiner Zeit als CEO. Vincenz wählt die Flucht nach vorn, gibt alle relevanten Mandate ab, legt sich quasi selbst ein Berufsverbot auf, woraufhin die Finma von ihm ablässt. Doch nicht so seine ehemalige Arbeitgeberin Aduno, wo Vincenz Präsident war.

Das Kartenzahlunternehmen zeigt Vincenz an, die Staatsanwaltschaft eröffnet ein Verfahren, durchsucht sein Haus im ausserrhodischen Teufen, steckt ihn in Untersuchungshaft. Und selbst seine Raiffeisen reicht Anzeige ein. Der Vorwurf: Vincenz soll sich zusammen mit einem Geschäftsfreund an Unternehmen, die später von Aduno und Raiffeisen übernommen worden sind, vorab geheim beteiligt haben. Für nächstes Jahr erwartet den gefallenen Starbanker nun eine Anklage wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Vielleicht weiss Vincenz dann mehr über seine Schwächen.