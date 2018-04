Die Person: Pius Binkert

Wirtschaftliches Verständnis wurde Pius Binkert in die Wiege gelegt. Als einer von vier Söhnen erblickt er am 22. Mai 1923 das Licht der Welt. Sein Vater führt im aargauischen Grenzort Laufenburg eine Druckerei mit der Lokalzeitung «Der Frickthaler». Die Mutter ist beruflich gleich doppelt engagiert: Sie besorgt die Buchhaltung der Druckerei und führt zudem eine Papeterie – dazu noch die Betreuung der vier Knaben.

Pius wächst in der Altstadt von Laufenburg auf und besucht nach den Grundschulen die Handelsschule am Kollegium Schwyz. Die Matura legt er in französischer Sprache am Collège St. Michel in Fribourg ab. Er bildet sich an der Uni Zürich und in der grafischen Branche weiter. Die Laufbahn scheint vorgezeichnet: der elterliche Betrieb in Laufenburg. Nach der Ausbildung tritt er als Kaufmann und designierter Firmennachfolger in den Betrieb ein.

Pius Binkert heiratet 1951 Yolanda Gerster. Mit ihr zieht er 1953 nach Laufen. Sein Schwiegervater holt ihn in die Keramische Industrie Laufen. Es ist der Start seiner unternehmerischen Laufbahn: Er tritt als Verantwortlicher für Verkauf und Finanzen in das Unternehmen ein und wird Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser Funktion wirkt er am internationalen Ausbau der Keramik Laufen mit. Er fungiert 24 Jahre als Vizepräsident, davon 17 Jahre als Delegierter des Verwaltungsrats. Die operative Leitung gibt er 1988 ab,1995 tritt er auch aus dem VR zurück.

Parallel läuft seine Laufbahn bei Forbo (FORN 1400 -0.21%), wo er 1977 VR-Präsident wird. Er bleibt siebzehn Jahre im Amt. In Binkerts Zeit fällt die strategische Diversifikation der Forbo-Gruppe. Die Bodenbeläge als Kerngeschäft werden ergänzt um weitere Produktbereiche. 1994 tritt er aus dem VR zurück. Binkert profiliert sich als ein gewiefter Unternehmer. Grosse Bedeutung erlangt dabei sein Engagement an der Spitze des Alusuisse-VR (1987 bis 1991 VR-Präsident, 1992/93 VR-Mitglied). Es gelingt ihm, das Unternehmen nach schwierigen Zeiten wieder in die Gewinnzone zu führen. Sein unternehmerisches Wirken führt ihn auch in den Verwaltungsrat der damaligen Schweizerischen Rentenanstalt (heute Swiss Life (SLHN 359.4 0.76%)), des damaligen Schweizerischen Bankvereins (heute UBS (UBSG 16.77 -2.5%)) sowie der La Suisse.

Trotz seiner vielfältigen Engagements in der Wirtschaft und auch im Militär, er bringt es bis zum Oberst im Generalstab und Regimentskommandanten, bleibt Binkert immer auch Familienmensch. Er pflegt das Familienleben mit seiner Frau und den sechs Kindern. Auch der elterlichen Firma bleibt er stets verbunden – als Eigentümer, VR-Präsident und später Ehrenpräsident.