Die politische Logik hinter Chinas strategischen Fehlern

Einige der jüngsten politischen Massnahmen der chinesischen Regierung scheinen in der Praxis wenig Sinn zu haben. Pekings Entscheid, Hongkong ein nationales Sicherheitsgesetz aufzuerlegen, ist ein Paradebeispiel dafür. Mit der überstürzten Verabschiedung des Gesetzes durch den Nationalen Volkskongress Chinas am 30. Juni wird das Modell «ein Land, zwei Systeme» de facto beendet. Dieses Arrangement hatte seit 1997 gegolten, als die Stadt von britischer an chinesische Herrschaft überging. Damit sind die Spannungen zwischen China und dem Westen stark gestiegen.

Zum Autor Minxin Pei ist Professor of Government am Claremont McKenna College.

Hongkongs Zukunft als internationales Finanzzentrum ist jetzt in grosser Gefahr. Zugleich wird der Widerstand der Einwohner, die entschlossen sind, ihre Freiheit zu verteidigen, die Stadt noch instabiler machen. Darüber hinaus wird der jüngste Schritt Chinas den USA helfen, zögernde europäische Verbündete davon zu überzeugen, sich ihrer entstehenden Anti-China-Koalition anzuschliessen. Die langfristigen Folgen für China dürften daher verheerend sein.

Es ist verlockend, Chinas grosse politische Fehleinschätzungen als Folge der übermässigen Machtkonzentration in den Händen von Präsident Xi Jinping zu sehen: Die Herrschaft eines starken Mannes hemmt die interne Debatte und macht schlechte Entscheidungen wahrscheinlicher. Dieses Argument ist nicht unbedingt falsch, aber es lässt einen wichtigeren Grund für die selbstzerstörerische Politik der chinesischen Regierung ausser Acht: die Denkweise der Kommunistischen Partei Chinas.

Geprägt vom brutalen Kampf um die Macht

Für die KP ist die Welt in erster Linie ein Dschungel. Die Partei, die von 1921 bis 1949 durch ihren eigenen blutigen und brutalen Machtkampf gegen unmögliche Widrigkeiten geprägt wurde, ist fest davon überzeugt, dass die Welt ein Hobbes’scher Ort ist, an dem das langfristige Überleben allein von der rohen Macht abhängt. Wenn die Machtverhältnisse gegen sie stehen, muss sich die KP auf List und Vorsicht verlassen, um zu überleben. Der frühere Machthaber Deng Xiaoping hatte diesen strategischen Realismus treffend mit seinem aussenpolitischen Diktum zusammengefasst: «Verstecke deine Stärke und warte auf den richtigen Zeitpunkt.»

Als China in der Gemeinsamen Erklärung von 1984 mit dem Vereinigten Königreich zusagte, Hongkongs Autonomie nach der Übergabe 1997 noch fünfzig Jahre lang aufrechtzuerhalten, handelte es also eher aus Schwäche als aus dem Glauben an das Völkerrecht. Weil sich das Kräfteverhältnis seither zu seinen Gunsten verschoben hat, ist China stets bereit, frühere Verpflichtungen zu brechen, wenn dies seinen Interessen dient. Neben dem härteren Vorgehen gegen Hongkong zum Beispiel versucht China, seine Ansprüche in umstrittenen Gebieten im Südchinesischen Meer zu festigen, indem es dort künstliche militarisierte Inseln baut.

Das Weltbild der KP Chinas ist auch von einem zynischen Glauben an die Macht der Gier geprägt. Schon bevor China zur zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt wurde, war die Partei davon überzeugt, dass westliche Regierungen nur Lakaien kapitalistischer Interessen seien. Obwohl sich diese Länder zur Loyalität gegenüber Menschenrechten und Demokratie bekannten, glaubte die KP, dass sie es sich nicht leisten könnten, den Zugang zum chinesischen Markt zu verlieren – besonders dann nicht, wenn ihre kapitalistischen Rivalen davon profitieren würden.

Tiefsitzender Zynismus

Solcher Zynismus prägt nun Chinas Strategie, sich die volle Kontrolle über Hongkong zu sichern. Chinas Führung erwartet, dass der Zorn des Westens über ihr Vorgehen schnell nachlassen wird, da sie damit rechnet, dass westliche Unternehmen zu stark in der Stadt engagiert sind, um die Risiken des chinesischen Polizeistaats als Anlass zum Bruch zu sehen.

Selbst wenn die KP weiss, dass sie für ihre Handlungen schwere Strafen zu gewärtigen hat, ist sie selten davor zurückgeschreckt, Massnahmen zu ergreifen – wie das harte Durchgreifen gegen Hongkong –, die sie für die Aufrechterhaltung ihrer Macht für unerlässlich hält. Westliche Regierungen hatten erwartet, dass eine glaubwürdige Androhung von Sanktionen gegen China ein wirksames Abschreckungsmittel gegen die Aggression gegen die Stadt sein würde. Doch wenn man bedenkt, wie China dem Westen und besonders den USA und Präsident Donald Trump verhöhnt, war dies offensichtlich nicht der Fall.

Diesen westlichen Drohungen mangelt es nicht an Glaubwürdigkeit und Substanz: Umfassende Sanktionen, die Reisen, Handel, Technologietransfer und Finanztransaktionen einschliessen, könnten das wirtschaftliche Wohlergehen Hongkongs und das Ansehen Chinas ernsthaft untergraben. Aber Sanktionen, die gegen eine Diktatur verhängt werden, schaden in der Regel den Opfern des Regimes mehr als dem Regime selbst und verlieren so an Abschreckungswert.

Unerwarteter Widerstand

Bis vor kurzem schien die Duldung des Westens angesichts des chinesischen Durchsetzungsvermögens die Hobbes’sche Weltsicht der KP Chinas zu rechtfertigen. Vor dem Aufkommen des Trumpismus und dem darauf folgenden radikalen Wechsel in Washingtons Politik gegenüber China hatte die chinesische Führung so gut wie keinen Rückschlag erlitten, obwohl sie wiederholt ihr Spiel überreizt hatte.

Aber mit Trump und seinen sicherheitspolitischen Falken stösst China nun auf den passenden Widerpart. Wie ihr Gegenüber in Peking glauben der US-Präsident und seine leitenden Berater an das Gesetz des Dschungels, und sie scheuen sich auch nicht, gegen ihre Feinde rohe Macht auszuüben.

Erstmals existenziell bedroht

Unglücklicherweise für die chinesische KP hat sie es daher nun mit einem weitaus entschlosseneren Gegner zu tun. Schlimmer noch, die Bereitschaft Amerikas, kurzfristig enorme wirtschaftliche Schmerzen hinzunehmen, um langfristig einen strategischen Vorteil gegenüber China zu erlangen, deutet darauf hin, dass die Gier ihre Vorrangstellung verloren hat. Besonders Washingtons Strategie der «Entkoppelung» – des Auftrennens des dichten Geflechts chinesisch-amerikanischer Wirtschaftsbeziehungen – hat China völlig überrascht. Keiner der KP-Granden hätte sich je vorstellen können, dass die US-Regierung bereit sein würde, den chinesischen Markt abzuschreiben, um umfassendere geopolitische Ziele zu verfolgen.

Zum ersten Mal seit dem Ende der Kulturrevolution stehen Chinas Kommunisten vor einer echten existenziellen Bedrohung, vor allem weil ihre Denkweise sie zu einer Reihe katastrophaler strategischer Fehler verleitet hat. Ihre jüngste Intervention in Hongkong lässt vermuten, dass sie nicht die Absicht haben, ihren Kurs zu ändern.

Copyright: Project Syndicate.