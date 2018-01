Die populärsten Charts des Jahres 2017

Der Chart des Tages gehört regelmässig zu den populärsten Artikeln auf der Webseite von «Finanz und Wirtschaft». Jeden Werktag bietet die Redaktion einen neuen Blickwinkel auf aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten und in der Ökonomie. Eine Auswertung zeigt, dass im vergangenen Jahr besonders Grafiken zu Zinsen und Spezialsituationen an den Aktienbörsen häufig geklickt wurden.

Meistgelesene Charts

Und hier die Top drei in umgekehrter Reihenfolge.

3. Beunruhigende Ruhe

Volatilitätsindex Vix Quelle: Société Générale Infobox öffnen

«Die Ruhe vor dem Knall?», fragt der Chart des Tages von Ende November. Denn schon seit Monaten bewegen sich die Kurse an den Börsen ohne grosse Schwankungen aufwärts. Das zeigt sich besonders am Volatilitätsindex Vix, der anhand der Optionspreise die erwartete Schwankungsbreite der US-Börsenkurse misst.

2. Wie lange die Hausse noch hält

Kursentwicklung vor einem Börsenhoch Quelle: Credit Suisse Infobox öffnen

Anleger misstrauen dem seit Jahren andauernden Aufwärtstrend an den Börsen immer mehr. Der Chart des Tages «Das letzte Hurra an den Börsen?» beleuchtet, was es bräuchte, damit die Kurse einstürzen. Die Erkenntnis: Börsenhaussen verenden nicht an Altersschwäche. Vor dem Wendepunkt entwickelten sich die Kurse steil nach oben – dieser überbordende Enthusiasmus ist bisher ausgeblieben.

1. Ein Rezessionssignal blinkt auf

Differenz zehn- und zweijährige US-Rendite Quelle: Bloomberg Infobox öffnen

Während die Weltwirtschaft gemäss vielen Konjunkturindikatoren rund läuft, zeigt sich der Anleihenmarkt besorgt. Die US-Zinskurve meldet sich mit der schärfsten Warnung seit zehn Jahren zu Wort. Denn die Differenz zwischen langfristiger und kurzfristiger Rendite der US-Staatsanleihen verkleinert sich. Das könnte bedeuten, dass die Bondanleger nicht an die Fortsetzung des Aufschwungs glauben.