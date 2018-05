Die Qual der Wahl bei europäischen Aktien-ETF

Europäische Aktien sind hoch im Kurs: Sie bekommen Rückenwind durch die kräftige Konjunktur und die niedrigen Zinsen. Und die Bewertungen sind noch nicht überzogen. Doch was bedeutet europäisch? Diese Frage stellen sich nicht nur Geografen und Historiker. Auch Anleger müssen eine Abgrenzung vornehmen, wenn sie sich für eine diversifizierte Anlage in europäische Aktien interessieren. Ist nur die Eurozone gemeint? Gehört Grossbritannien dazu? Und was ist mit Schweizer Unternehmen?

Die Auswahl an Lösungen ist riesig. Allein an der Schweizer Börse SIX sind über 50 börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETF) auf europäische Aktien kotiert. Sie stammen von einem Dutzend Anbieter und bilden Indizes von MSCI, FTSE Russell und Stoxx ab.