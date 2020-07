Die Resilienz der Schwellenländer-Anleihen?

Omotunde Lawal, CFA

Head of Emerging Markets Corporate Debt

Cem Karacadag

Head of Emerging Markets Sovereign Debt

Schwellenländer (EM) sehen sich auf kurze bis mittlere Sicht aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen konjunkturellen Abkühlung mit einer Reihe von einzigartigen Herausforderungen konfrontiert. Viele sind zum Beispiel stark vom Tourismus abhängig, dessen Einnahmequellen praktisch versiegt sind. Einige Länder sind auch sehr auf Öl angewiesen, dessen Preisrückgang insbesondere bei etlichen EM-Exporteuren für ein unsanftes Erwachen gesorgt hat. Im Gegensatz zu dem, was manche Schlagzeilen vermuten lassen, bedeuten diese Herausforderungen jedoch nicht unbedingt, dass es einen weitreichenden Anstieg von Zahlungsausfällen geben wird. Zwar rechnen wir mit einigen Ausfällen, dennoch weist jedes Land und jedes Unternehmen eigene Nuancen auf – und nicht alle werden in gleichem Masse betroffen sein.

Unternehmensanleihen: Gewappnet für die Krise?

Was EM-Unternehmenstitel betrifft, ist die gute Nachricht, dass die meisten Unternehmen der Krise von einer soliden Ausgangslage aus entgegen getreten sind – mit niedrigen Ausfällen, sinkender Verschuldung und recht robusten Bilanzen. Das ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass Fremdfinanzierungskosten angesichts der ausgedehnten Periode von weltweit niedrigen Zinsen, die Unternehmensemittenten breiten Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten an den Kapitalmärkten verschafft hat, auf den geringsten Stand seit Jahrzehnten gesunken sind.

Schwächere Ölproduzenten werden sich sicherlich mit Herausforderungen konfrontiert sehen. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Erstens macht der Öl- und Gassektor nur etwa 12,5 Prozent des Universums von EM-Unternehmenstiteln aus – was bedeutet, dass das Ausmass des Schadens kleiner ausfallen dürfte als von einigen erwartet1. Zweitens könnten einige EM-Ölförderungsunternehmen in einem Umfeld mit niedrigeren Preisen sogar einen Vorteil haben: In der Regel sind sie die weltweit kostengünstigsten Produzenten. Zum Beispiel liegen die Break-even-Kosten mancher russischer Produzenten bei weniger als 20 US-Dollar pro Barrel – deutlich unter denen vieler Emittenten in Industrieländern. Drittens haben viele Ölproduzenten aus Schwellenländern auch Midstream- und Downstream-Aktivitäten, die tendenziell eine natürliche Absicherung gegen niedrigere Upstream-Rohölpreise bieten. Viertens befinden sich zahlreiche EM-Öl- und -Rohstoffproduzenten in Staatsbesitz, was bedeutet, dass sie von staatlicher Unterstützung profitieren – ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit in Krisenzeiten.

Der andere wichtige Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist die Welle von Kreditunterstützungs- und Liquiditätsmassnahmen, die von Regierungen auf der ganzen Welt angekündigt werden. Die Zentralbanken pumpen durch verschiedene Massnahmen – wie Swaps, quantitative Lockerung oder einen vorübergehenden Verzicht auf Mindestreserveanforderungen – Geld in das Bankensystem. Darüber hinaus werden viele EM-Banken beauftragt, gewerblichen/privaten Kreditnehmern Moratorien für Schulden- und Zinszahlungen einzuräumen. Hierbei handelt es sich um eine Art Rettungsanker, da viele von ihnen mit kurzfristigen Liquiditätsengpässen konfrontiert sind. Wir gehen davon aus, dass diese staatliche Unterstützung eine grosse Rolle dabei spielen wird, viele Unternehmensausfälle im Jahr 2020 abzuwenden.

Staatsanleihen: Belastbarer als der erste Blick nahelegt

Was die Aussichten für Staatsanleihen betrifft, gibt es eine Reihe von Schwellenländern, die mit (oder beinahe mit) Investment Grade eingestuft sind und ihre Aussenfinanzen auf dem Weg in diese Krise mit Umsicht verwaltet haben. In vielen Fällen sind die Zentralbanken dieser Länder – Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Malaysia, Thailand, Russland und Polen, um nur einige zu nennen – glaubwürdig genug, um Liquidität zur Marktunterstützung bereitzustellen und Währungsabwertungen zuzulassen, ohne Inflation oder Kapitalverlust auszulösen. Allerdings gibt es auch zahlreiche Staaten mit B-Rating, die nicht über die gleiche Flexibilität verfügen – wie beispielsweise Angola und Sri Lanka. Bei diesen Ländern sehen wir je nach Dauer und Schwere der Krise ein grösseres Risiko von Herabstufungen oder potenziellen Zahlungsausfällen.

Einige schwächere Schwellenländer könnten mit Unterstützung von Programmen wie der G20-Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes, die den Schuldenerlass für Entwicklungsländer ausweitet, die Krise überstehen. Es ist jedoch bemerkenswert, dass eine Reihe von Ländern die Unterstützung abgelehnt und sich stattdessen darauf konzentriert haben, die Krise selbst zu bewältigen, um ihren Ruf und ihre Bonität auf der globalen Bühne zu erhalten.

Die Erkenntnis

Während EM-Zahlungsausfälle unweigerlich zunehmen werden, werden viele Emittenten weiterhin florieren. Dadurch entstehen für aktive Manager Möglichkeiten, zu attraktiven Preisen zu investieren. Die Auswahl der Staats- und Unternehmensanleihen spielt dabei eine grosse Rolle. Manager, die das Risiko auf Basis der einzelnen Länder und Unternehmen gründlich bewerten, dürften davon profitieren, wenn die globale Pandemie hinter uns liegt.

