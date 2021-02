Die Revolution bleibt aus

Der Name ist Programm: Robinhood. So heisst die Plattform, über die Investoren in den USA gebührenfrei Finanzprodukte handeln können. Frei nach der literarischen Figur, die von den Reichen nimmt und den Armen gibt, sieht sich das Tech-Unternehmen zwar nicht als Vorkämpfer der sozialen Gerechtigkeit, aber immerhin auf einer «Mission, den Finanzmarkt zu demokratisieren». So steht es zumindest gross auf dessen Homepage.

Für Marketingzwecke ist der Slogan gut gewählt. Den Realitätstest besteht er aber nicht. Das haben die vergangenen Tage gezeigt. Zwar haben die Kleinanleger den grossen Hedge Funds teils Milliardenverluste zugefügt, an Macht gewonnen haben sie aber nicht. Der Grund ist simpel. Die Kunden von Robinhood sind nicht die Kleinanleger. Sie sind das Produkt. Kunden sind Hedge Funds wie Citadel.

Citadel ist der grösste Market-­Maker in den USA und gemäss der ­«Financial Times» für 40% der Transaktionen verantwortlich. Citadel zahlt Robinhood – sowie diversen anderen auf Kleinanleger ausgerichteten Handelsplattformen – Millionen für die Transaktionen und profitiert an deren Ausführung über die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs, indem es die Gegenposition einnimmt.

Die Demokratisierung des Finanzmarktes läuft in eng gesteckten Bahnen. Das verdeutlichte der Entscheid mehrerer Plattformen, den Handel mit Aktien auszusetzen, die wie GameStop eine parabolische Kursentwicklung vollzogen hatten. Als Grund gab Robinhood an, Kunden in «volatilen Zeiten» helfen zu wollen, informiert zu bleiben. Nach Empörung in den sozialen Medien schob es aber nach, der Grund seien Kapitalvorschriften.

Für Unmut sorgte zudem, dass Citadel dem Hedge Fund Melvin Capital Management, der aufgrund seiner Short-Position bei GameStop Milliarden verloren hatte, finanziell unter die Arme griff. Ein Schelm, der einen Zusammenhang sieht. Kleinanleger wollen das aber nicht so stehen lassen. Sie haben gegen Robinhood eine Sammelklage eingereicht. Auch die Börsenaufsichtsbehörde SEC wird den Entscheid unter die Lupe nehmen. Ist die Geschichte ein Indikator, dürfte sich am Machtgefüge im Grossen und Ganzen aber nicht viel ändern. In populistischer Manier konnten die Kleinanleger der finanziellen Elite zwar ans Schienbein treten, mehr aber nicht.