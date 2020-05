Rezession hat wohl im April den Tiefpunkt erreicht

In Europa wagen viele Länder erste Schritte zur Lockerung der Coronamassnahmen. Auch in der Schweiz haben seit Anfang letzter Woche Gartencenter und Coiffeure geöffnet, ab dem 11. Mai dürfen andere Läden und Restaurants unter Ein­haltung von Schutzkonzepten ebenfalls Kunden empfangen. Auch die Schulen nehmen in gut einer Woche den Präsenzunterricht wieder auf.

Die Hoffnung ist gross, dass mit diesen Lockerungsmassnahmen der Dienstleistungssektor wieder etwas Luft bekommt und sich die Konjunktur erholt. Denn die Schweiz befindet sich wie andere Länder in einer tiefen Rezession. Schon im März, als Schulen, Restaurants und Läden noch zwei Wochen geöffnet waren, bahnte sich der Absturz an. Beim Bund ging über 1 Mio. Anträge auf Kurzarbeitsentschädigung ein. Gemäss den neusten provi­sorischen Zahlen des Bundesamts für ­Statistik lag der Umsatz im Detailhandel rund 6% unter dem Niveau vom Februar und demjenigen des Vorjahres. Besonders rück­läufig war der Verkauf von ­Haushaltsgeräten, Textilien, Sportausrüstung und Spielwaren, während der Umsatz im Bereich Nahrungsmittel und Tabak im März leicht zugenommen hat. Die Branche Konsumelektronikgüter hat sogar 16% mehr umgesetzt.