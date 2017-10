Die richtige Arbeitslosenzahl gibt es nicht

Die Schweiz kennt zwei Arbeitslosenzahlen. Die eine trägt diesen Namen und wird vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) geführt. Sie gibt die Zahl der Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren an, die (i) am letzten Tag eines Monats bei einem Arbeitsamt gemeldet sind, (ii) keine Stelle haben und (iii) sofort vermittelbar sind.

Zum Autor George Sheldon ist Professor für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomie an der Universität Basel.

Die andere nennt sich zur Unterscheidung Erwerbslosenzahl und wird vom Bundesamt für Statistik (BFS) im Rahmen der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) durch eine telefonische Befragung auf Stichprobenbasis und anschliessende Hochrechnung ermittelt.

Gemäss dieser Statistik sind Erwerbslose Personen ab 15 Jahren, (i) die in einer Bezugswoche keiner Arbeit nachgingen, (ii) in den vier vorangegangenen Wochen aktiv eine Arbeit gesucht haben und (iii) in den nächsten zwei Wochen für die Aufnahme einer Tätigkeit verfügbar sind.

Beide Zahlen erscheinen öfters in der Presse und sorgen für Verwirrung, da die Erwerbslosenzahl seit 1999 höher ausfällt als die Arbeitslosenzahl. Zudem liegt die Unterbeschäftigung gemäss Erwerbslosenzahl in der Schweiz höher als in Deutschland, während auf Basis der Arbeitslosenzahl das Gegenteil gilt. Es stellt sich daher die Frage, welche Zahl nun richtig ist.

Dabei ist zunächst anzumerken, dass Arbeitslosigkeit kein eindeutiger Zustand ist. Was als Arbeitslosigkeit gilt, ist auch Ansichtssache. Selbst die Stellenlosigkeit ist nicht immer eine notwendige Bedingung.

In Deutschland zum Beispiel, das ebenfalls zwischen Arbeitslosigkeit und Erwerbslosigkeit unterscheidet, zählen beim Arbeitsamt registrierte Stellensuchende, die höchstens vierzehn Stunden pro Woche einer geringfügigen Tätigkeit nachgehen, als arbeitslos. In der Schweiz hingegen ist Stellenlosigkeit Pflicht.

Vergleiche sind heikel

Wie das Beispiel zeigt, kann die Definition der Arbeitslosigkeit nach Ländern variieren, was Ländervergleiche erschwert. Um das Problem zu vermeiden, haben sich die Mitgliedstaaten der International Labour Organization (ILO), einer Sonderorganisation der Uno, 1982 auf eine einheitliche Definition geeinigt.

Darauf basiert die Erwerbslosenstatistik aller EU-Mitgliedländer und der Schweiz. Die Definition ist allerdings eine reine Konvention. Sie beruht nicht etwa auf arbeitsmarktwissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern entspricht weitgehend der langjährigen statistischen Praxis der USA.

Die ILO-Definition der Erwerbslosigkeit setzt sich zum Ziel, die gemessene Unterbeschäftigung von der Sozialgesetzgebung eines Landes möglichst unabhängig zu machen.

Bei der Arbeitslosenstatistik ist dies in der Regel nicht gegeben, da der Anreiz, sich beim Arbeitsamt arbeitslos zu melden und somit von der Arbeitslosenstatistik erfasst zu werden, von den Aussichten auf den Bezug vom Taggeld abhängt, der seinerseits eine solche Meldung voraussetzt. In Ländern mit grosszügiger Arbeitslosenversicherung ist die Meldelust daher grösser, sodass in solchen Ländern mehr Arbeitslosigkeit bei gleicher Beschäftigungslage gemessen wird.

Doch auch die Erwerbslosenstatistik ist diesbezüglich anfällig. Länder, die Stellenlose verstärkt in staatliche Beschäftigungsprogramme schicken, werden beim gleichen Grad der Unterbeschäftigung weniger Erwerbslosigkeit messen, weil Programmteilnehmer einer Arbeit nachgehen.

Da Arbeitslosigkeit gemäss Seco die Meldung beim Arbeitsamt voraussetzt und weil die Sake meistens mehr Unterbeschäftigung misst als die Seco-Statistik, wird hierzulande zuweilen die Meinung vertreten, die Arbeitslosenstatistik erfasse das «wahre» Ausmass der Unterbeschäftigung nicht.

Dies wird besonders bei Jugendlichen vermutet, da Bildungsabgänger und Ungelernte ohne Beitragszeiten rund ein halbes Jahr beim Arbeitsamt gemeldet sein müssen, bevor sie Taggeld beziehen können, und folglich wenig Anreiz verspüren dürften, ihre Stellenlosigkeit registrieren zu lassen.

Bei Lehrabsolventen trifft dies nicht zu, da Lehrlinge beitragspflichtig sind. Gegen die Untererfassung spricht allerdings die Beobachtung, dass nach 1996, als die Wartefrist von einer Woche auf ein halbes Jahr angehoben wurde, die Meldehäufigkeit unter den 15- bis 19- sowie den 20- bis 24-Jährigen nicht gefallen und bei der ersten Altersgruppe gar gestiegen ist.

Ein Vergleich der Definitionen von Arbeits- und Erwerbslosigkeit legt nahe, dass alle Arbeitslosen gleichzeitig Erwerbslose darstellen, aber nicht umgekehrt bzw. dass Arbeitslose eine Untermenge der Erwerbslosen bilden, denn Personen, die den Arbeitslosigkeitskriterien des Seco genügen, erfüllen auch die Erwerbslosigkeitskriterien der Sake.

Die Seco-Arbeitslosen sind mindestens fünfzehn Jahre alt. Sie gehen keiner Arbeit nach, weil sie keine Stelle haben. Sie sind in den nächsten zwei Wochen für die Aufnahme einer Tätigkeit verfügbar, da sie sofort vermittelbar sein müssen.

Und sie suchen aktiv eine Arbeit, da gemäss der ILO-Definition die Meldung beim Arbeitsamt als aktive Arbeitssuche gilt. Wenn man aber die gemäss Sake bei einem Arbeitsamt gemeldeten Erwerbslosen hochrechnet, kommt man nicht auf die Gesamtzahl der Arbeitslosen gemäss Seco. Vielmehr unterschätzt die hochgerechnete Zahl die Arbeitslosenzahl des Seco um etwa ein Drittel. Was könnten die Gründe sein?

Nun, zum einen könnten die im Rahmen der Sake erhobenen Angaben fehlerhaft sein. Zum Beispiel könnte ein Erwerbsloser fälschlicherweise meinen, nicht mehr beim Arbeitsamt gemeldet zu sein, weil er sich längere Zeit dort nicht hat blicken lassen. Doch erst wenn ein Arbeitsloser dies zwei Monate lange tut, wird er abgemeldet. Die Pflicht, sich beim Arbeitsamt abzumelden, besteht nicht.

Fehlangaben können auch daher rühren, dass die Sake Ausländer, die einen Grossteil der Stellenlosen hierzulande ausmachen, mehr schlecht als recht erfasst, denn viele von ihnen beherrschen die hiesigen Amtssprachen nicht. Die Sake-Interviews werden aber nur in diesen Sprachen und Englisch geführt. Zwar kamen zwischen 2003 und 2009 andere Sprachen dazu, doch das BFS hat sich dadurch nur zusätzliche Verzerrungen eingehandelt, weshalb die Praxis 2010 beendet wurde.

Sechs Erwerbslosenquoten in den USA

Unterschiede zwischen der Erwerbslosen- und der Arbeitslosenzahl könnten zum anderen in den unterschiedlichen Zeitbezügen der beiden Statistiken liegen. Die Arbeitslosigkeit gemäss Seco bezieht sich auf einen einzigen Stichtag, den letzten Tag im Monat, während die Erwerbslosigkeit einen einwöchigen Zeitraum betrachtet.

Wenn ein beim Arbeitsamt gemeldeter Stellensuchender in der letzten Woche eines Monats an einem Beschäftigungsprogramm teilgenommen hat, aber am letzten Tag des Monats nicht mehr, ist er nach Massgabe der ILO-Definition erwerbstätig und nach Seco-Definition arbeitslos. So gesehen sind Erwerbslosen- und Arbeitslosenzahlen nicht direkt vergleichbar.

Ein Grund, die eine oder die andere Zahl vorzuziehen, besteht aber nicht. Es gibt kein schlechteres oder besseres Unterbeschäftigungsmass, sondern nur das für die jeweilige Fragestellung angemessene.

Zur Messung des vollen Ausmasses der Unterbeschäftigung im Konjunkturtief genügt womöglich selbst die Erwerbslosenzahl nicht, weil sie entmutigte Stellenlose ausschliesst, die aufgrund einer empfundenen Aussichtslosigkeit zwar momentan nicht aktiv nach Arbeit suchen, aber bei anziehender Konjunktur dann doch.

Andererseits ist die Erwerbslosenstatistik zur Planung der direkten Kosten der Arbeitslosigkeit unbrauchbar, da nur registrierte Arbeitslose die Arbeitslosenversicherung finanziell belasten. Kein Wunder also, dass das Bureau of Labor Statistics der USA gleich sechs verschiedene Erwerbslosenquoten berechnet.