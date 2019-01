Die Risiken für die Weltwirtschaft 2019

Wie Mark Twain in Wahrheit nie gesagt hat: «Was einen in Schwierigkeiten bringt, ist nicht, was man nicht weiss. Es ist, was man sicher zu wissen glaubt und was dann einfach nicht stimmt.» Im laufenden und im nächsten Jahr dürften sich die grössten wirtschaftlichen Risiken in den Bereichen auftun, von denen die Anleger glauben, dass sich die aktuellen Muster dort vermutlich nicht ändern werden. Hierzu gehören eine Wachstumsrezession in China, ein Anstieg der weltweiten langfristigen Realzinsen und ein Crescendo populistischer wirtschaftspolitischer Massnahmen, die die Glaubwürdigkeit der Unabhängigkeit der Notenbanken untergraben; das wird zu höheren Zinsen auf «sichere» Staatsanleihen aus den hoch entwickelten Ländern führen.

Zum Autor Kenneth Rogoff ist ehemaliger Chefökonom des IWF. Er ist Professor für Ökonomie und Public Policy an der Universität Harvard.

Ein deutlicher Abschwung in China könnte bereits begonnen haben. US-Präsident Donald Trumps Handelskrieg hat das Vertrauen erschüttert, doch ist dies nur ein leichter Schubser abwärts für eine Volkswirtschaft, in der sich das Wachstumstempo beim Übergang vom export- und investitionsgestützten Wachstum zu einem nachhaltigeren, vom Inlandkonsum getragenen Wachstum bereits verlangsamt hatte. Wie stark der Abschwung der chinesischen Volkswirtschaft ausfallen wird, ist eine offene Frage. Doch angesichts des inhärenten Widerspruchs zwischen einem immer stärker zentralisierten, von der Kommunistischen Partei geführten politischen System und der Notwendigkeit eines stärker dezentralisierten konsumgeleiteten Wirtschaftssystems könnte das langfristige Wachstum relativ drastisch sinken.

Unglücklicherweise ist die Option, den Übergang zum konsumgestützten Wachstum zu vermeiden und weiter den Export und Immobilieninvestitionen zu fördern, ebenfalls nicht sehr attraktiv. China ist bereits ein dominanter globaler Exporteur, und es besteht weder Platz am Markt noch die politische Toleranz für eine fortgesetzte Ausweitung seiner Exporte im bisherigen Tempo. Das Wachstum durch Investitionen besonders in Wohnimmobilien anzukurbeln (die den Löwenanteil der Produktion im chinesischen Baugewerbe ausmachen), wird ebenfalls immer schwieriger.

Abschwung in China wäre schmerzhaft

Der Abwärtsdruck auf die Preise, besonders ausserhalb der bedeutendsten Städte, macht es zunehmend schwierig, Familien dazu zu bewegen, einen noch grösseren Anteil ihres Vermögens in Wohnraum zu investieren. Obwohl China deutlich besser aufgestellt sein könnte als alle westlichen Volkswirtschaften, um den Bankensektor treffende Verluste zu vergesellschaften, könnte sich ein steiler Rückgang der Preise für Wohnraum und der Bautätigkeit als extrem schmerzhaft erweisen.

Eine deutliche Wachstumsrezession in China würde das übrige Asien und auch die rohstoffexportierenden Entwicklungs- und Schwellenländer hart treffen. Auch Europa und hier besonders Deutschland würden nicht verschont. Obwohl die USA weniger von China abhängig sind, würde das Trauma, das die Finanzmärkte und politisch sensible Exporte erleiden würden, einen Abschwung in China sehr viel schmerzhafter machen, als die Entscheidungsträger in den USA zu realisieren scheinen.

Ein weniger wahrscheinliches, aber sogar noch traumatischeres externes Risiko würde sich verwirklichen, falls die weltweiten Realzinsen nach vielen Jahren des Abwärtstrends Kurs wechseln und deutlich steigen würden. Ich spreche hier nicht bloss von einer deutlich zu starken Straffung durch das Fed 2019. Sie wäre problematisch, würde jedoch hauptsächlich die kurzfristigen Realzinsen betreffen und liesse sich im Prinzip rechtzeitig umkehren. Ein deutlich ernsteres Risiko ist eine Erschütterung der sehr langfristigen Realzinsen, die derzeit niedriger sind als zu jedem anderen Zeitpunkt der modernen Ära (mit Ausnahme der Phase der Finanzrepression nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Märkte sehr viel weniger entwickelt waren als heute).

Zinsanstieg unwahrscheinlich, doch nicht unmöglich

Während ein nachhaltiger Anstieg der langfristigen Realzinsen unwahrscheinlich ist, ist er durchaus nicht unmöglich. Obwohl es viele Erklärungen für den langfristigen Abwärtstrend gibt, könnten einige Faktoren vorübergehender Art sein, und es ist schwierig, die Grössenordnung unterschiedlicher möglicher Effekte empirisch zu erfassen.

Ein günstiger Faktor, der einen Anstieg der weltweiten Zinsen verursachen könnte, wäre ein Produktivitätsschub, zum Beispiel falls die sogenannte vierte industrielle Revolution sich sehr viel schneller auf das Wachstum auswirkt als gegenwärtig erwartet. Dies wäre natürlich für die Weltwirtschaft insgesamt gut, aber es könnte rückständige Regionen und Gruppen schweren Belastungen aussetzen. Doch ein Aufwärtsdruck auf die weltweiten Zinsen könnte auch von einem weniger günstigen Faktor ausgehen: einem steilen Abwärtstrend des Wachstums in Asien (z. B. durch einen langfristigen Abschwung in China), der dazu führt, dass auf langjährigen Aussenhandelsüberschüssen der Region Defizite folgen.

Die vielleicht wahrscheinlichste Ursache höherer weltweiter Realzinsen jedoch ist die explosionsartige Zunahme des Populismus in weiten Teilen der Welt. In dem Umfang, in dem die Populisten die marktfreundliche Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahrzehnte kippen können, werden sie möglicherweise Zweifel an den Weltmärkten darüber säen, wie «sicher» die Staatsanleihen der hoch entwickelten Länder tatsächlich sind. Dies könnte Risikoaufschläge und Zinsen in die Höhe treiben, und wenn sich die Regierungen daran nicht schnell genug anpassen sollten, würden die Haushaltsdefizite steigen, die Märkte würden den Regierungen noch mehr misstrauen. Es könnte ein Teufelskreis in Gang kommen.

Anleger könnten skeptisch werden

Die meisten Ökonomen stimmen überein, dass die heutigen niedrigen langfristigen Zinsen es den hoch entwickelten Volkswirtschaften ermöglichen, deutlich mehr Schulden zu tragen, als sie das sonst könnten. Doch die Vorstellung, dass zusätzliche Schulden mit keinerlei Kosten verbunden sind, ist töricht. Ein hohes Schuldenniveau erschwert es Regierungen, aggressiv auf plötzliche Erschütterungen zu reagieren. Die Unfähigkeit, aggressiv auf eine Finanzkrise, einen Cyber-Angriff, eine Pandemie oder einen Handelskrieg zu reagieren, erhöht das Risiko einer langfristigen Stagnation beträchtlich und ist eine wichtige Erklärung dafür, warum die meisten ernstzunehmenden wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Schluss kommen, dass ein hohes Schuldenniveau mit geringerem langfristigem Wachstum verbunden ist.

Falls sich die Politiker, um eine progressive Politik zu verfolgen, bei der es zu Einkommensumverteilung kommt, zu stark (statt auf eine höhere Besteuerung der Reichen) auf Schulden stützen, ist es leicht vorstellbar, dass die Märkte die Möglichkeit, dass Länder ihre sehr hohen Schulden durch Wachstum überwinden, anzuzweifeln beginnen. Diese Skepsis der Anleger könnte die Zinsen sehr wohl in unbequeme Höhen drücken.

Es braucht gute Nerven

Natürlich unterliegt das weltweite Wachstum noch vielen weiteren Risiken, darunter dem stetig zunehmenden politischen Chaos in den USA, einem ungeordneten Brexit, Italiens instabilen Banken und erhöhten geopolitischen Spannungen.

Doch diese externen Risiken machen die Aussichten für das weltweite Wachstum nicht zwangsläufig düster. Das Basisszenario für die USA ist nach wie vor ein starkes Wachstum. Europas Wachstum könnte ebenfalls über dem Trend liegen, während es seine lange, langsame Erholung von der Schuldenkrise am Anfang des Jahrzehnts fortsetzt. Chinas Volkswirtschaft wiederum hat die Zweifler seit vielen Jahren immer wieder eines Besseren belehrt.

Daher könnte sich 2019 als ein weiteres Jahr soliden wirtschaftlichen Wachstums erweisen. Unglücklicherweise dürfte es auch ein nervenaufreibendes Jahr werden.

