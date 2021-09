Die Roboter holen nur langsam auf

Nun gibt es sie schon zehn Jahre, die Roboter, die für uns digital und automatisiert Geld anlegen. Es springen zwar immer wieder neue Player auf den Robo-Advisory-Zug auf, zuletzt auch grosse Institute wie Raiffeisen mit Rio oder die Privatbank Vontobel mit Volt. Doch die Robotisierung der Vermögensverwaltung kommt im Vergleich mit dem Ausland nur langsam vom Fleck. Das ­Angebot in der Schweiz bleibt bislang ziemlich überschaubar (vgl. Tabelle).

Warum? «In Grossbritannien, den USA und Deutschland sind Robo Advisors schon stärker etabliert. Sie konnten dort eine Lücke im Marktangebot schliessen», erklärt Andreas Dietrich, Professor für Banking und Finance an der Hochschule Luzern. Besonders bei den Grossbanken stehe der Kundenberater noch im Vordergrund, sagt der Experte für Finanztechnologie. Erschwerend komme hinzu, dass das Interesse für Anlagethemen in der Schweiz generell sehr gering sei.