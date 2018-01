Die Schere öffnet sich nicht

Die Behauptung wird immer wieder kolportiert, von Medien, Politikern, Gewerkschaften: Die Schere zwischen Arm und Reich öffne sich in der Schweiz stets weiter, die Reichen würden immer reicher und die Armen ärmer. Daraus werden dann vielfältige politische Forderungen nach mehr Umverteilung und damit mehr Staat abgeleitet.

Nur: Auch die neuesten Daten widersprechen dieser Annahme. Gemäss aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik (BfS) ist die Einkommensverteilung in der Schweiz seit bald zwei Jahrzehnten bemerkenswert stabil. Wer das Gegenteil behauptet, tut dies aufgrund einer – bewusst oder unbewusst – selektiven Wahrnehmung. Es wird dabei auf diejenigen Manager verwiesen, die in der Tat durch Leistung kaum zu rechtfertigende Saläre in mehrfacher Millionenhöhe beziehen. So störend und bisweilen unanständig derart übertriebene Gehälter auch sind, sie eignen sich nicht zur Beurteilung der Gesamteinkommenssituation.

Das BfS geht in seiner Analyse differenzierter vor. Der Mittelwert der verfügbaren Einkommen (nach staatlicher Umverteilung) und der Primäreinkommen (vor Umverteilung) ist von 2000 bis 2015 je zweistellig gewachsen. Dabei ist das Primäreinkommen ausgeprägter gestiegen: Die Umverteilung funktioniert.

Entsprechend ist auch die Einkommensverteilung stabil geblieben. Die wichtigste Masszahl, der sogenannte Gini-Koeffizient, belegt das. Je niedriger dieser Wert ausfällt, desto ausgeglichener ist die Einkommensverteilung. Der Gini-Koeffizient der Schweiz hat sich seit 2000 kaum verändert, er liegt stets leicht unter 0,3. Damit weist die Schweiz im internationalen Vergleich eine überdurchschnittlich ausgeglichene Einkommensverteilung auf. Der Wert liegt unter dem Schnitt der OECD von gut 0,3. Noch ausgeglichener als in der Schweiz sind die Einkommen etwa in den skandinavischen Staaten oder in Tschechien verteilt. Die ungleichsten Verteilungen ergeben sich in der Regel in Entwicklungsländern.

Die Umverteilung läuft in der Schweiz vor allem auf zwei Schienen: über Sozialtransfers, also über die Sozialversicherungen, sowie über die progressive Ausgestaltung der Steuern. Die Zahlen machen allerdings keine Aussage darüber, ob diese Umverteilung gesamtwirtschaftlich nützlich oder schädlich ist. Es gibt keine klar definierte, optimale Umverteilung. Unbestritten aber ist, dass es sowohl ein Zuviel als auch ein Zuwenig an Umverteilung geben kann.

Die vergleichsweise ausgeglichene Einkommensverteilung der Schweiz legt nahe, dass es kaum ein Mehr an Umverteilung braucht, zumal eine vollkommen egalitäre Verteilung weder möglich noch wünschbar ist. In der Situation der Schweiz muss es darum gehen, die Gesamtbelastung durch Steuern und Abgaben nicht weiter zu erhöhen. Ziel muss in erster Linie sein, dem Individuum wie auch der Wirtschaft einen möglichst grossen finanziellen Spielraum zu belassen – und nicht dem Staat. Die Politik hält sich leider allzu oft nicht an diesen Grundsatz.