Die Schweiz im Euroraum

Ganz Europa ist vom Euro besetzt. Ganz Europa? Nein! Ein unbeugsames Land hört nicht auf, ­Widerstand zu leisten. Bei Asterix hat das «kleine gallische Dorf» keinen Namen – das Land ist ­natürlich die Schweiz, die ebenso selbstbestimmt ­bleiben will.

Abhängigkeit besteht sehr wohl. 51% der Exporte gehen in die EU, und 69% der Importe kommen von dort. Und die eigenständige Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank hängt massgeblich am Euro.

Er geht trotz Wirtschaftseinbruch strukturell gestärkt aus der Pandemie hervor, denn sie hat eine Zäsur gebracht: Jetzt nehmen die EU-Länder gemeinschaftliche Schulden auf, um Kapital an die wirtschaftlich schwächeren Länder zu überweisen. Der neue Transfermechanismus stärkt die Währungsunion und entlastet den Franken. Sein Kurs zum Euro schnellt zwar deshalb nicht hinauf, aber immerhin hat die SNB (SNBN 4'930.00 -0.2%) ihre Verteidigung sistiert und kauft seit Spätsommer kaum mehr Euro, um den Franken abzukoppeln. Die Krisengefahr der Einheitswährung nimmt ab, und das verschafft dem unbeugsamen Land inmitten des Euroraums etwas Luft.

Die selbstbestimmte Nationalbank sei indes «nicht ganz unabhängig», sondern sie müsse auf das Währungsumfeld reagieren – so vorsichtig formulierte es einst ihr früherer Präsident Jean-Pierre Roth. Eine schnelle Aufwertung des Frankens trifft ­Exporteure und dabei vor allem den Werkplatz, eine ­heftige Abwertung erhöht Importpreise und Inflation.

Ein neuer Anpassungskanal

Entgegen ihren eigenen Aussagen sei die SNB geldpolitisch nie wirklich autonom gewesen, sagte der Genfer Finanzprofessor Charles Wyplosz im FuW-Interview 2017. Die Risiken seien gleich wie für andere Zentralbanken, mit dem Unterschied, dass die SNB keine Kontrolle über die Situation habe – alles laufe über den Wechselkurs.

Dieser hängt davon ab, wie die Währungsunion wirtschaftlich gedeiht und, vor allem, wie belastbar ihre Konstruktion ist. Da fehlen etwa ein integrierter Arbeitsmarkt mit mobilen Arbeitnehmern und ein Finanzausgleich. Läuft die Wirtschaft national unterschiedlich, fehlen Kanäle zur Anpassung. Was früher die D-Mark, der Franc und die Lira auffingen, führt heute zu Verspannung. Euroland ist unbeweglich und verkrampft.

Mit der Pandemie kommt Bewegung in die Sache. Die Eurostaaten haben energisch auf die Krise reagiert. Mehrausgaben und Steuersenkungen summieren sich auf etwa 6% der jährlichen Wirtschaftsleistung, Kreditprogramme und Garantien auf 26%. Der wachsende Schuldenberg stösst – anders als nach der Finanzkrise 2008 – auf wenig Skepsis, ein künftiger Weg zu einem soliden Haushalt wird nicht einmal angedacht. Sogar Deutschland scheint das Paradigma zu wechseln. Kaum jemand im Norden fordert Austerität von südeuropäischen Ländern mit hohem Fehlbetrag. Je grösser aber die Gefahr, dass die Schulden überborden, desto schwieriger wird die Lage für die Schweiz.

Der neue Schuldenberg finanziert sich jedoch auf eine für die EU revolutionäre Weise. Die 27 Mitgliedsländer haben sich im Juli erstmals darauf geeinigt, in grossem Umfang gemeinschaftlich Schulden zu machen. Die ersten solchen Anleihen emittierte die EU im Oktober zur Arbeitslosenunterstützung. Die Bonds werden durch die Mitgliedsländer indirekt über das EU-Budget garantiert – und gingen auf dem Obligationenmarkt trotz Negativrendite weg wie frische Semmeln. Zum ersten Programm von 88 Mrd. € kommt der Hauptharst der Anleihen für 750 Mrd. €, um den grossen EU-Wiederaufbaufonds zu finanzieren.

Die Mittel werden von 2021 bis 2026 an die Länder verteilt, je zur Hälfte als Subvention und als günstige Darlehen. Vom gemeinschaftlich aufgenommenen EU-Geld entfallen drei Viertel auf die Euroländer.

Den grössten Vorteil daraus ziehen die wirtschaftlich schwächeren Staaten. Eine «erhebliche Spreizung des fiskalischen Impulses» ortet Bantleon Bank in einer Analyse vom November. Demnach können die Euroländer Italien, Spanien, Portugal und Griechenland in den nächsten drei Jahren mit Geld aus Brüssel von insgesamt jeweils 8% bis 12,5% des Bruttoinlandprodukts rechnen. Hingegen bekämen Deutschland, die Niederlande, Österreich und Finnland nur 0,4 bis 0,6% des BIP. Das Auszahlungsprofil ist äusserst asymmetrisch.

Transfer von Norden nach Süden

Auch die Europäische Zentralbank agiert zeitweise asymmetrisch. Sie kaufte im Frühling mehr Anleihen des hoch verschuldeten Italien, als der Länderschlüssel vorsieht. Längerfristig durchhalten darf sie das aber nicht. Staatsfinanzierung ist der Geldpolitik verboten.

Die Fiskalpolitik der Regierungen hat keinen vorgegebenen Verteilschlüssel. Und zum asymmetrischen Zustupf kommt noch der Vorzugszins: Für die EU-Darlehen ist der Schuldendienst günstiger als der Marktzins.

Der wichtigste Vorteil für die verschuldeten Staaten liegt aber darin, dass in künftigen Krisen die Hürde für eine weitere gemeinschaftliche Kapitalaufnahme nicht mehr hoch sein wird. Der Schock der Pandemiekrise hat die hitzige Debatte über eine gemeinsame EU-Fiskalpolitik in den Hintergrund gerückt. Es ist keine Transferunion mit Finanzausgleich eingerichtet worden, und eine Fiskalunion – so sie denn erstrebenswert wäre – bleibt eine Utopie. Zur künftigen Ausrichtung ist weiterhin Konfliktpotenzial vorhanden. Doch die EU hat einen mächtigen Mechanismus eingeführt, um auf Krisen zu reagieren: eine Nottransfusion.

Nun lässt sich also mit der Aufnahme von EU-Schulden Kapital an wirtschaftlich schwächere Länder übertragen. Der Transfermechanismus wird etabliert, damit ist der Weg für künftige Notfälle vorgespurt, und zwar nicht nur in der EU, sondern auch in der Eurozone.

Die hohen Schulden balancieren

So könnte notfalls vielleicht sogar Italien – seine Schulden von 2,5 Bio. € entsprechen 160% des BIP – vorübergehend aufgefangen werden. Doch wenn die Schulden der Eurozone insgesamt über den Kopf wachsen?

Dort werde die Spitze bei 101% der jährlichen Wirtschaftsleistung erreicht, kalkuliert Oxford Economics. Dies sei aber für die Tragbarkeit nicht besonders aussagekräftig. Entscheidend sei der Schuldendienst im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Er habe sich seit 2000 halbiert und werde nochmals ein bisschen sinken, trotz zunehmender Schulden und steigendem Zinsniveau. Der Grund: Im Durchschnitt aller ausstehenden und neuen Staatsanleihen fallen die Schuldzinsen weiter. Der Schuldendienst reagiert träge auf das Zinsniveau.

Und selbst wenn die zehnjährigen Zinsen der Eurostaaten im Schnitt von jetzt leicht mehr als 0% auf gut 4% steigen, wo sie bis 2008 lagen: Der Schuldendienst bleibt gemäss Oxford Economics langfristig verkraftbar.

Die Gefahr einer Eurokrise scheint paradoxerweise nach der Pandemie kleiner zu sein als davor, dank insgesamt finanzierbaren Schulden und der Nottransfusion für schwache Länder. Die Rechnung kann aufgehen, solange Inflation und Zinsen nicht zu stark steigen. Die Staatsschulden abzubauen, ist nicht geplant. Man will sie balancieren, ohne eine Umschuldung zu riskieren.

Für die Schweiz bedeutet das eine latente Gefahr. Mit ihrer Stabilität und staatlichen Schulden von bloss 31% des BIP ist der Franken ein formidabler sicherer Hafen. Falls etwas ernsthaft schiefgeht und die Eurozone sich nicht halten kann, wird es der SNB unmöglich sein, mit dem Kauf von Euros den Franken zu verteidigen. Vorletztes Mittel ist dann – trotz schädlicher Nebenwirkung – eine Mauer aus Kapitalverkehrskontrollen. Was sonst noch bleibt, ist die Übernahme des Euros. Dem aber wird sich die unbeugsame Schweiz widersetzen.