Die Schweiz ist wieder Top-Hotspot

Die Schweiz hat in der Pandemie einen Rückschlag erlitten. Seit Freitag steigt die Zahl der Neu­ansteckungen, die das Bundesamt für ­Gesundheit (BAG) täglich publiziert. Und zwar auf sieben Tage pro 100 000 Einwohner gerechnet: Lag die 7-Tage-Inzidenz am vergangenen Donnerstag noch bei 301 Fällen, sind es am Dienstag 319 oder 5% mehr als eine Woche zuvor. Ein Wert von 50 gilt international als Schwelle, ab der ein Land als Risikogebiet eingestuft wird.

Bereits am Montag war die Schweiz wieder in die Rangliste der zehn Länder (ohne Kleinstaaten) mit den meisten Neuansteckungen pro Kopf aufgerückt. Auf dem Höhepunkt am 6. November war die 7-Tage-Inzidenz in der Eidgenossenschaft allerdings auf 665 gestiegen. Seither ist sie stetig gesunken. Dieser positive Trend scheint nun vorerst gebrochen zu sein.