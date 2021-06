Die Schweiz schlägt die EU

Daran haben die EU-Bürokraten und -Politiker kaum Freude: Ausgerechnet die Schweiz, die sich nicht in den europäischen Verbund integrieren will, ist innovativer als alle EU-Länder. Das geht aus dem neuesten, von der EU-Kommission veröffentlichten «European Innovation Scoreborard 2021» hervor. Wie die Schweiz zählt auch das nun abseitsstehende Vereinigte Königreich zur europäischen Spitze (Rang acht).

Der Vergleich mit den europäischen Nicht-EU-Ländern nimmt in der Studie wenig Platz ein, wird dadurch potenziell doch das vermeintliche EU-Erfolgsmodell in Frage gestellt. Wesentliche Ursachen für den Erfolg der Schweiz liegen ohne jeden Zweifel im föderalen Staatsaufbau, in der weitgehenden politischen Souveränität des Landes, in den vergleichsweise grossen Freiheiten für die Wirtschaft, im liberalen Arbeitsmarkt und in Ähnlichem mehr.

Dieser Schweizer Vorsprung dürfte wesentlich zur reichlich verschnupften Reaktion der EU auf das Nein des Bundesrats zum institutionellen Rahmenabkommen beigetragen haben. Die Politik der Nadelstiche der EU gegen die Schweiz dürfte sich fortsetzen. Die EU hat weder die Kraft noch den Willen, die Erfolgsfaktoren der Schweiz auch nur unvoreingenommen zu analysieren, geschweige denn, für sich selbst daraus Konsequenzen zu ziehen.

Für die Schweiz besteht kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Während sich die Innnovationskraft der EU seit 2014 rund 12,5% verbessert hat, musste sich die Schweiz mit einer bescheideneren Zunahme (+7,7%) zufriedengeben. Die Innovationskraft von Grossbritannien ist dagegen überdurchschnittlich gewachsen.

Die Tatsache, dass der Vorsprung der Schweiz schmilzt, hat nicht nur mit Verbesserungen in der EU zu tun, sondern dürfte ganz erheblich hausgemacht sein. Die Schweiz bewegt sich schleichend, Schritt für Schritt, weg von ihrem freiheitlichen System. Ein paar Stichworte mögen genügen, die Liste liesse sich verlängern.

Das Geflecht an Regulierungen wird immer dichter, die Einschränkungen für die Wirtschaft häufen sich, ihre Handlungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt. Hinzu kommen im Trend eher steigende Steuern. Daran wird sich in Zukunft wenig ändern, der Abbau der staatlichen Coronaschulden dürfte ohne den Rückgriff auf mehr Steuern in nützlicher Frist kaum machbar sein.

So sägt die Schweiz am Ast, auf dem sie sitzt. Das gilt gerade auch für die politische Linke inklusive der Grünen, die vom Staat stets mehr Leistungen verlangen und der Wirtschaft zugleich das Leben immer schwerer machen. Dabei missachten sie, dass die Wirtschaft die Mittel erarbeitet, die der Staat schliesslich ausgeben kann.

Mit dem Trend zu mehr Staat und zu mehr Obrigkeitsglaube nähert sich die Schweiz immer mehr der EU an. Der schmelzende Vorsprung auf die EU in Sachen Innovation sollte ein Weckruf sein: Die Schweiz muss sich auf ihre alten Stärken besinnen. Die Ablehnung des CO2-Gesetzes in der Volksabstimmung könnte ein Zeichen in diese Richtung sein: Der Bürger will nicht mehr Staat, er will mehr Freiheit. Dem sollte die Politik wieder Rechnung tragen.