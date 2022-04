Die Schweiz tappt beim Erdgas im Dunkeln

Kein Strom, aber viel Wärme aus Gas

Die Medienmitteilung vom Dienstag zum Austausch von Bundesrat Guy Parmelin mit der Gasbranche klingt dramatisch: «Beim Gespräch kam zum Ausdruck, dass sich eine Gasmangellage nicht bis ins Detail voraus­sagen lässt und kein genaues Szenario ­erstellt werden kann.»In Deutschland, das jährlich insgesamt 1000 Terawattstunden (TWh) Gas verbraucht und den Bedarf bis anhin zu 55% mit russischen Importen deckte, werden konkrete Schätzungen herumgereicht, wie stark das Bruttoinlandprodukt bei einem Russland-Exit am Gasmarkt sinken könnte: Von 3 bis 6% ist die Rede. Die Chefs grosser, energieintensiver Konzerne überbieten sich in Zeitungsinterviews mit apokalyptischen Szenarien.Im Vergleich dazu ist die Diskussion hierzulande ruhig. Das liegt zum einen daran, dass die Schweiz lediglich gut 30 TWh Gas verbraucht. 40% der Importe stammen aus Russland. Dennoch könnte sich das Land den Folgen eines europäischen Russland-Exit nicht entziehen. Bei einem kurz­fristigen Lieferstopp käme das europäische Stromnetz aus dem Gleichgewicht, was auch die Schweiz tangieren würde, obwohl sie keinen Strom aus Gas produziert.

Für die Wärmeversorgung hingegen ist Gas auch in der Schweiz ein wichtiger Energieträger: 300 000 Haushalte heizen mit Gas. Die Industrie deckt gemäss Daten des Schweizerischen Gasverbands gut ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs mit Erdgas. Viele Unternehmen leiden ­bereits heute unter den stark gestiegenen Preisen. Russland hatte die Gaslieferungen nach Europa vor Kriegsausbruch ­gedrosselt, was beim Gas und in der Folge auch beim Strom zu regelrechten Preis­exzessen geführt hat.