Die Schweiz verliert an Attraktivität

Schweizer Unternehmen sind im Ausland sehr investitionsfreudig. 2017 haben sie gemäss der neusten Erhebung des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) im europäischen Ausland 326 Direktinvestitionen vollzogen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme um 10%, verglichen mit 2006 fast einer Verdreifachung. Das zeugt von einer erheblichen unternehmerischen Dynamik – das ist die gute Nachricht. Die schlechte betrifft die Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen in der Schweiz: Sie sind weiter gesunken. EY registrierte 2017 noch deren 71, rund 19% weniger als im Vorjahr. In Relation zu 2006 hat sich die Zahl der Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen fast halbiert. Der Rückgang hat – darauf weist EY hin – mit dem starken Franken und den hohen Löhnen in der Schweiz zu tun. Das allein genügt zur Erklärung des Verlusts an Attraktivität des Standorts kaum. Das Land hat seine Standortattraktivität in letzter Zeit mutwillig selbst verschlechtert. Verwiesen sei etwa auf die vom Volk angenommene Abzocker- wie auch auf die Masseneinwanderungsinitiative. Noch hängige Geschäfte schaffen Rechtsunsicherheit, was Gift für den Standort ist. Das gilt etwa für die Konzernverantwortungs- oder für die Selbstbestimmungsinitiative und ebenso für die Steuervorlage 17. Die Schweiz lebt von der wirtschaftlichen Standortattraktivität. Dazu gilt es mehr Sorge zu tragen.