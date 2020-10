Die Schweiz wird zum Risikogebiet

In Europa breitet sich die zweite Pandemiewelle wieder stärker aus. In der Schweiz sind innerhalb von sieben Tagen die gemeldeten Fälle pro 100’000 auf mehr als 50 gestiegen. Dies ist eine in Deutschland verbreitete Schwelle, ab der eine Region als Risikogebiet gilt. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Bern hat von vergangenen Freitag bis diesen Donnerstag 5049 neue Infektionsfälle gemeldet. Dies ergibt eine 7-Tage-Inzidenz von 59. Unter Berücksichtigung von verzögerten Meldungen liegt der Wert bis Mittwoch bei 56, wie eine FuW-Auswertung der BAG-Zahlen zeigt. Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel vollständig zu lesen.