«Die Schweizer Banken sind viel zu teuer»

Lange tat sich im Bereich des Mobile Banking wenig in der Schweiz, jetzt kommt Bewegung in den Markt (vgl. Text unten). Eines der neuen Angebote nennt sich Neon – ein gratis Bankkonto rein auf dem Smartphone. Neon-Gründer und -CEO Jörg Sandrock sagt im Interview, wo die Chancen seines Start-up in einem kleinen Markt liegen, wo die in- und die ausländische Konkurrenz lauert und was die Banken falsch machen.

Herr Sandrock, Sie richten sich mit einer Mobile-Banking-Lösung direkt an den Einzelkunden. Ist der Schweizer Markt nicht viel zu klein, um so als Start-up Erfolg zu haben?

Zugegeben, das Modell hat seine Tücken. Wenn wir uns mit einem Angebot an Unternehmen wenden würden, bräuchten wir weniger Kunden, damit unser Start-up zum Fliegen käme. Im Geschäft mit Einzelkunden haben wir höhere Werbekosten, wir sehen aber da eine grosse Chancen, weil wir glauben, dass Schweizer Banken ihre Kunden vernachlässigen.