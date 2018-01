Die Schweizer IT-Branche boomt

Die IT-Branche in der Schweiz blickt zuversichtlich in die Zukunft. Nie seit 2011 war die Stimmung im Sektor besser. Der Index des Schweizer Branchenverbands Swico erreichte im vierten Quartal des vergangenen Jahres 117,6 Punkte und liegt damit nahe am Höchststand vom zweiten Quartal 2011 (120,1 Punkte). Gemäss Giancarlo Palmisani von der Swico-Geschäftsleitung wird für das erste Quartal 2018 eine Fortsetzung des positiven Trends erwartet.

Die wichtigsten Treiber sind die Digitalisierungsbestrebungen in allen Branchen und die starke Weltkonjunktur. Besonders Softwareanbieter würden vom positiven Umfeld profitieren, sagt Palmisani. Der Absatz von Konsumelektronik hingegen leide weiter unter Margendruck. Auch der Fachkräftemangel bleibe ein Problem. Es könnten derzeit nicht alle Aufträge abgewickelt werden, so der Branchenvertreter. Angesichts der guten Investitionsstimmung sei aber davon auszugehen, dass der Gesamtmarkt rentabel und die Preise stabil bleiben.