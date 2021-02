Die Schwergewichte braucht’s trotzdem

Es ist gegenwärtig ein gewohntes Bild an der Börse: Nestlé und Roche halten am Montag das Schlusslicht im Schweizer Leitindex SMI. Seit Herbst 2020 hinken die zwei Schwergewichte dem Gesamtmarkt hinterher, Novartis kam nach dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr gar nie auf Touren. So mancher Anleger dürfte in den vergangenen zwölf Monaten mit den wenig konjunktursensitiven Dominatoren des SMI kein Geld verdient haben. Auch mit Dividende resultiert auf Jahressicht ein Minus. Wie ist es so weit gekommen, und vor allem: Wie geht es weiter? Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an