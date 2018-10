Die Sehnsucht nach dem Staat

Regelmässig publiziert der Schweizerische Gewerkschaftsbund seinen Bericht über die Verteilung von Löhnen und Vermögen in der Schweiz. Es ist kein Zufall, dass sich die Ergebnisse jeweils gleichen: Der Bericht muss Argumente liefern für die gewerkschaftliche Regulierungs- und Umverteilungspolitik. So behauptet die jüngste Ausgabe etwa, die Lohnschere sei auch in der Schweiz weiter aufgegangen. Ein Befund, der in der Fachwelt zumindest nicht unbestritten ist.

Auf derartige Schlüsse stützen sich dann die gewerkschaftlichen Forderungen. Die (lange) Liste liest sich wie ein verzweifelter Ruf nach mehr Staat, er soll es richten. Das gilt etwa für «Massnahmen zur Beseitigung der Frauen-Lohndiskriminierung», zur Beschränkung der Temporärarbeit oder für «ausreichend hohe staatliche Mindestlöhne». Nur: Das Volk will davon nichts wissen. Im Mai 2014 lehnte es die «Mindestlohn-Initiative» mit über 76% Nein-Stimmen deutlich ab. Darüber sieht der Gewerkschaftsbund grosszügig hinweg.

Dafür fordert er weiter mehr Krankenkassenprämienverbilligungen, ohne allerdings festzuhalten, wer sie zu berappen hätte. Kernforderungen und gleichzeitig gewerkschaftliche Evergreens sind jene nach mehr Gesamtarbeitsverträgen und nach Allgemeinverbindlicherklärungen dieser Verträge. Damit wird einer weiteren Kartellierung des Arbeitsmarkts das Wort geredet.

Gut dazu passt die sture gewerkschaftliche Haltung betreffend die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit mit der EU. Schon nur wer über Modifikationen nachzudenken wagt, wird mit dem gewerkschaftlichen Bannstrahl der Gesprächsverweigerung bestraft. Offenbar sind auch die Gedanken nicht in jedem Fall frei.

Die Stossrichtung des Gewerkschaftsbundes ist klar: Der Arbeitsmarkt soll möglichst staatlich durchreguliert und der Spielraum für individuelle Lösungen gekappt werden. Die Gewerkschaften begeben sich damit gleich selbst in Argumentationsnotstand: Es ist weitgehend unbestritten, dass der gute Zustand des hiesigen Arbeitsmarkts und das ausgesprochen hohe Lohnniveau in der Schweiz wesentlich auf einen vergleichsweise liberalen Arbeitsmarkt zurückzuführen ist – das wissen auch die Gewerkschaften. Es gibt genügend historische Evidenz, die belegt, dass ein durchregulierter Arbeitsmarkt kontraproduktiv wirkt.

Eine weitere Regulierung dieses Marktes dient lediglich den ideologisch-politischen Zielsetzungen der Gewerkschaften. Sollten sie Erfolg haben, wird der Arbeitnehmer zu leiden haben, die Arbeitslosenrate wird steigen. Je mehr Arbeitsmarktvorschriften ein Unternehmen beachten muss, desto weniger Personal wird es einstellen. Es ist nicht anzunehmen, dass der Gewerkschaftsbund bereit sein wird, dafür die Verantwortung zu übernehmen.