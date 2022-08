Die Spac-Party ist vorbei, VT5 macht Afterhour

Die volatilen Märkte haben Investoren den Risikoappetit verdorben. Das zeigt sich an der verschwindend kleinen Anzahl Spac, die sich dieses Jahr an die Börse getraut haben. Spac waren eines der heissesten Investment-Themen von 2021. Eine Spac oder Special Purpose Acquisition Company ist eine Mantelgesellschaft, die oft von namhaften Sponsoren lanciert wird, um wie mit einem Blankoscheck eine Firma zu kaufen und an die Börse zu bringen. So haben sich etwa die Ex-CEO von CS und UBS, Tidjane Thiam und Sergio Ermotti, als Spac-Sponsoren hervorgetan.

Liessen sich letztes Jahr weltweit eine Rekordzahl von 768 Spac listen, so waren es 2022 nur noch 145. Im Juli soll es in den USA keiner einzigen Spac gelungen sein, Geld aufzunehmen. Die Finanzierung ist wegen steigender Zinsen teurer, Sponsoren sind weniger spendierfreudig. Auch die grossen Investmentbanken sind aus Angst vor Schadenersatzklagen nicht mehr heiss auf die Deals: Die Kurse von Spac-Unternehmen wie der «Super-App» Grab oder Cazoo sind in den Keller gefallen.

Die Sponsoren von VT5, der ersten und einzigen Schweizer Spac, die sich Ende 2021 an der SIX kotieren liess, hält das nicht ab. Das von Investor Gregor Greber lancierte Vehikel sucht weiter nach einem geeigneten Übernahmekandidaten. «Wir sind im Zeitplan und verspüren keinen Zeitdruck», sagt Greber zu FuW. Das Vehikel hat sich bis Ende 2023 Zeit gegeben, um eine Firma zu finden. Das unsichere Marktumfeld erachtet er nicht nur als schlecht: «Die Bewertungen sind vernünftiger geworden», findet er.

VT5 verfügt derzeit über 198 Mio. Fr. für einen Zukauf, wobei je nach Objekt mehr oder weniger aufgewendet werden kann. Ende August soll über Fortschritte informiert werden. Es wird nichts zu berichten geben: Konkrete Gespräche würden geführt, doch spruchreif ist nichts. Motivierte Sponsoren allein genügen eben nicht für eine Transaktion, auch die Übernahmekandidaten müssen wollen. Und manchmal ist eine Party auch fertig, ohne dass es alle, die dabei sind, merken.