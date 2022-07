Die starken Cashflow-Aktien von Asien

Der Abwärtstrend an den Aktienmärkten dürfte anhalten. Das erklärte Matthias Geissbühler, CIO von Raiffeisen Schweiz, am Donnerstagmorgen an einem Medienanlass. An der Grosswetterlage habe sich in den vergangenen Wochen wenig geändert. «In einem solchen Umfeld ist es wichtig, auf Aktien zu setzen, die von hoher Qualität sind», ergänzte er.

In turbulenten Zeiten gehören Aktien von Unternehmen, die eine hohe und stabile Cashflowrendite ausweisen können, zu den Aktien, die sich im Mittel besser als der Markt schlagen sollten. Deshalb geht FuW im dritten Teil der Serie in Asien auf die Suche nach Gesellschaften, die nicht nur eine überdurchschnittlich hohe Rendite des freien Geldflusses ausweisen, sondern auch über eine solide Bilanz verfügen und deren Aktien gleichzeitig nicht zu hoch bewertet sind (Erklärung des Vorgehens vgl. Text unten Die Qual der Auswahl).

Japan dominiert

Herausgekommen ist eine Liste mit 19 Namen. Aus Platzgründen sind in der Tabelle oben nur fünfzehn Gesellschaften abgebildet. Die gesamte Auswahl findet sich auf www.fuw.ch. Zehn der Unternehmen sind in Japan domiziliert, fünf in Australien, drei in Südkorea und eines in Singapur.