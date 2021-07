Die Steuerrevolution rollt an

Es sei eine «Steuerrevolution», sagt der deutsche Finanzminister Olaf Scholz. Er spricht von der globalen Mindeststeuer von 15%, der vergangene Woche hundertdreissig Staaten zugestimmt haben, darunter auch die Schweiz. Betroffen sind alle Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Mio. € – in der Schweiz gut zweihundert Betriebe. Global soll das laut der OECD 130 Mrd. $ zusätzlich in die Staatskassen spülen.

Die breite Unterstützung ebnet den Weg für das zweitägige G-20-Treffen, das am Freitag in Venedig beginnt. Es macht die Aufgabe der Finanzminister allerdings nicht einfacher. Sie stehen vor der undankbaren Aufgabe, die vielen unklaren Einzelheiten zu klären. Anders als beim G-7-Treffen in London, wo der Steuersatz von 15% öffentlich verkündet wurde, sitzen nun auch die geopolitischen Schwergewichte China und Russland sowie bevölkerungsreiche Schwellenländer wie Indonesien, Mexiko und die Türkei mit am Verhandlungstisch.