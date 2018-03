Die Steuervorlage 17 wird eine Zitterpartie

Heftige Auseinandersetzungen sind programmiert: Erste Reaktionen nach der Publikation der Botschaft zur Steuervorlage 17 (SV17) lassen erbitterte Debatten erwarten. Die Hauptkritiker der Vorlage, die Linke und der Gewerbeverband, halten zumindest vorerst an ihren extremen Positionen fest. Sie lassen sich auch nicht davon beeindrucken, dass ihre jeweilige Kritik in der Sache nicht haltbar ist. Der SV17 könnte damit das gleiche Schicksal drohen wie ihrer Vorgängerin: Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) wurde vor gut einem Jahr vom Volk deutlich abgelehnt. Ein erneutes Scheitern kann sich die Schweiz aber nicht leisten.

Der Zweck der Vorlage ist der derselbe wie derjenige der USR III: Die international verpönten kantonalen steuerlichen Sonderstatus für bestimmte Unternehmen müssen abgeschafft werden. Um zu verhindern, dass die Steuerbelastung für die bisher privilegierten Unternehmen massiv steigt, müssen Kompensationsmassnahmen ergriffen werden. Sonst entsteht ein mächtiger Anreiz, dass diese Unternehmen die Schweiz verlassen. Steuersubstrat und Arbeitsplätze gingen in grossem Ausmass verloren.

Kritik von links

Die heftigste Kritik an der von Finanzminister Ueli Maurer am Mittwoch vorgestellten Vorlage übt nach wie vor die Linke unter der Führung der SP. Dies, obwohl die SV17 verschiedene ihrer Postulate aus dem Abstimmungskampf um die USR III aufnimmt. Böse Zungen behaupten sogar, die SV17 sei eine linke Vorlage geworden.

Anders als bei der USR III wurde die zinsbereinigte Gewinnsteuer gestrichen. Sie war ein wichtiger Punkt, warum die Linke das Referendum ergriffen hatte. Nur: Der Verzicht auf dieses Instrument ist sachlich falsch. Ein gewisser Abzug für das Eigenkapital würde endlich eine Angleichung der steuerlichen Behandlung von Fremd- und Eigenkapital bringen.

Heute ist das Fremdkapital bevorzugt, die Zinsen können, im Gegensatz zum Eigenkapital, steuerlich in Abzug gebracht werden. Damit ist Fremdkapital für Unternehmen billiger als Eigenkapital – ein falscher Anreiz. Das kann in Krisenzeiten fatale Folgen haben: Stärker fremdfinanzierte Gesellschaften sind weniger krisenresistent, Arbeitsplätze sind eher gefährdet. Daran sollte gerade die Linke kein Interesse haben.

Weiter soll die Teilbesteuerung der Dividenden von Beteiligungen über 10% auf 70% (auf Ebene Bund fix, für die Kantone als Minimum) erhöht werden. Die Massnahme ist als Gegenfinanzierung für allfällige Mindereinnahmen gedacht. Die Erhöhung ist grundsätzlich problematisch, weil damit wieder ein Schritt zu einer steuerlichen Doppelbelastung getan wird: Ausgeschüttete Gewinne sind schon einmal besteuert worden. Die Linke ist mit dem Satz von 70% nicht zufrieden, sie will eine volle (Doppel-)Besteuerung.

Nicht zufrieden ist sie auch mit der sogenannten sozialen Kompensation. Die minimalen Kinderzulagen sollen 30 Fr. je Monat angehoben werden. Die Linke verlangt 50 Fr. Diese Massnahme ist in einer Steuervorlage völlig sachfremd und wurde lediglich als Entgegenkommen an die Linke aufgenommen.

Geradezu entlarvend ist die Reaktion des Gewerkschaftsbundes (SGB) auf die Vorlage. Die geplanten Gewinnsteuersenkungen seien «zum Fenster hinausgeworfenes Geld». Diese Gelder seien für soziale Zwecke einzusetzen, etwa für die Senkung der Krankenkassenprämien. Der SGB hat offenbar gar kein Interesse daran, die Unternehmensbesteuerung im Einklang mit internationalen Erfordernissen zu reformieren. Er zieht es vor, die Umverteilungstöpfe zu füllen, statt den Unternehmen konkurrenzfähige steuerliche Rahmenbedingungen zu bieten – ein bedenklich kurzsichtiger Ansatz.

Neben der Linken hat sich auch der Gewerbeverband als hartnäckiger Kritiker profiliert. Er stösst sich vor allem an der Erhöhung der Teilbesteuerung der Dividenden. Das ist im Grundsatz nachvollziehbar. Nur: Fast alle Kantone haben angekündigt, ihre Sätze der Gewinnbesteuerung zu reduzieren. Damit wird auch der Doppelbesteuerungseffekt aus der Dividendenbesteuerung gemildert.

Nachweislich falsch ist die Aussage des Gewerbeverbands, die Reform werde auf dem Buckel der kleinen und mittleren Unternehmen gemacht. Sie werden vielmehr von der SV17 profitieren. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat anhand der kantonalen Angaben errechnet, dass die Steuerbelastung für ordentlich besteuerte Gesellschaften, also unter anderem KMU, im Schnitt etwa von 19,5 auf 14,3% sinken wird. Umgekehrt wird die Belastung der bisher privilegiert besteuerten Statusgesellschaften von 8,8 auf 11,3% steigen.

Im Übrigen stösst die SV17 grundsätzlich auf Zustimmung. Kantone und Gemeinden unterstützen die Vorlage. Die bürgerlichen Parteien auch, allerdings mit Vorbehalten bezüglich der Dividendenbesteuerung sowie der Kinderzulagen. Für diese gibt es, abgesehen vom beabsichtigten «Kauf» der Linken, in der Tat kein sachliches Argument. Dennoch ist davon auszugehen, dass diese «soziale Kompensation» den parlamentarischen Prozess überstehen wird.

Dieser wird jetzt per sofort und unter hohem Zeitdruck gestartet. Die Schweiz hat sich verpflichtet, die Sonderstatus bis spätestens Anfang 2019 abzuschaffen. Im besten Fall kann dies gelingen: wenn das Parlament das Geschäft in zwei Sessionen, inklusive Differenzbereinigung, abschliessend behandelt und danach kein Referendum ergriffen wird. In diesem Fall könnten erste Massnahmen auf Anfang 2019 in Kraft gesetzt werden.

Standortpolitisch zentral

Wird das Referendum ergriffen, reicht es zeitlich sicher nicht. In diesem Fall droht der Schweiz die Versetzung von der grauen auf die schwarze Liste der EU – es wäre mit Sanktionen zu rechnen. Sollte die Vorlage gar scheitern, dürften sich die Sanktionen verschärfen. Die betreffenden Unternehmen hätten zudem einen mächtigen Anreiz, aus der Schweiz abzuwandern. In diesem Fall müsste der Gewerkschaftsbund, und mit ihm die versammelte Linke, gewärtigen, dass die geliebten Umverteilungstöpfe bald nicht mehr so üppig gefüllt wären.

Die SV17 ist standortpolitisch eine der wichtigsten Vorlagen der jüngeren Vergangenheit. Obwohl sie bezüglich der Standortattraktivität weniger bringt, als dies bei der USR III der Fall gewesen wäre, ist sie einigermassen zielführend. Der internationale Standortwettbewerb verschärft sich stetig, viele Länder sind sehr aktiv. Die Schweiz kann sich einen Rückschritt nicht leisten. Es darf nicht sein, dass wegen Partikularinteressen die gesamte Wirtschaft und damit jeder Einzelne leidet. Die Fundamentalopponenten sind gefordert, sich zu bewegen.