Die Stimmrechtsfrage kocht bei Panalpina hoch

Beim Logistiker Panalpina (PWTN 160.3 0.63%) kommt die Frage der Stimmrechtsbeschränkung auf die Agenda. Das Unternehmen hat von ihrer grössten Aktionärin, der Ernst-Göhner-Stiftung (46% Anteil) den Antrag erhalten, an einer ausserordentlichen Generalversammlung das Prinzip «Eine Aktie, eine Stimme» vor der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai umzusetzen. Damit reagiert die Stiftung auf ein Schreiben des Investors Cevian.

Seit dem Börsengang von Panalpina 2005 hatte die Stiftung mit 46% abstimmen können, alle übrigen Aktionäre unterlagen aber einer Stimmrechtsbeschränkung von 5%. Tatsächlich kommen aber die nächstgrösseren Investoren Cevian (12,3%) und Artisan Partners (12%) auf deutlich mehr Gewicht. Weitere Investoren, unter anderem Franklin Templeton, halten rund 3%.

Zweidrittel-Mehrheit für Statutenänderung

Die Ernst-Göhner-Stiftung beantragt, die Statuen von Panalpina durch Aufhebung der Eintragungsbeschränkung von 5% und der Stimmrechtsbeschränkung von 5% anzupassen. Für eine solche Änderung ist eine Zweidrittel-Mehrheit nötig. Gemäss Mitteilung von Panalpina folgt der Verwaltungsrat dem Antrag und will die formelle Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung «zu gegebener Zeit» veröffentlichen.

Auslöser war ein Schreiben des Aktionärs Cevian. Dieser habe die Praxis in Frage gestellt, die Stiftung mit all ihren Stimmrechten zu den Generalversammlungen des Unternehmens zuzulassen, so Panalpina. «Cevian vertrat die Auffassung, dass die Stimmrechtsbeschränkung von 5% auf alle Aktionäre angewendet und somit der Stimmrechtsanteil der Ernst-Göhner-Stiftung auf 5% reduziert werden muss», heisst es weiter in der Mitteilung. Von Cevian war vorerst keine Stellungnahme erhältlich.

Gutachten, Gutachten, Gutachten

Ein Ad-hoc-Ausschuss unabhängiger Verwaltungsräte, der sich aus fünf Verwaltungsräten ohne Vertreter der Stiftung und von Cevian zusammensetzt und in dem Thomas Kern den Vorsitz führt, prüft gemäss Panalpina die Situation. Grundlage sind Gutachten der Stiftung und von Cevian sowie unabhängige Gutachten, die der Ausschuss eingeholt hat.

Die Stimmrechtsfrage ist im Zusammenhang mit der künftigen Strategie Panalpinas, die vom Verwaltungsrat definiert wird, zentral. Die Ernst-Göhner-Stiftung sieht den Logistiker in einem Szenario der Eigenständigkeit gut positioniert. Panalpina könnte demnach auch selbst in der laufenden Konsolidierungsrunde in der Branche aktiv werden.

DSV und Agility

Die informelle Übernahmeofferte des dänischen Logistikers DSV für 4,3 Mrd. Fr. lehnte die Stiftung zuletzt ab. Mehrere andere Investoren begrüssten das Angebot von DSV hingegen, unter anderem Artisan Partners im Gespräch mit FuW. Analysten sehen bedeutende Synergien in der Kombination von Panalpina und DSV (DSV 548 0.29%), haben aber Zweifel, ob Panalpina selbst mit grossen Zukäufen Erfolg haben kann.

Neben der DSV-Offerte ist ein möglicher Schulterschluss mit dem kuwaitischen Logistiker Agility ein Thema. Panalpina informierte vor einigen Tagen über Gespräche in einem frühen Stadium. Gemäss Agility ist vieles noch offen, etwa die Frage, «wer wen kauft».

Wenn für alle Aktionäre eine Beschränkung von 5% gilt – wie es Cevian fordert -, könnte die Ernst-Göhner-Stiftung künftig leicht überstimmt werden. Wenn alle Aktionäre aber gemäss ihrem tatsächlichen Aktienanteil abstimmen – wie es die Stiftung beantragt -, hat diese mit 46% weiterhin ein sehr starkes Gewicht. Angesichts der üblichen Präsenzquoten an Generalversammlungen dürfte das bereits eine Mehrheit darstellen.