Europa im Stimmungshoch

(Reuters) Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone ist derzeit so gut wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg im August um 0,6 auf 111,9 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Ökonomen hatten nur mit 111,3 Zählern gerechnet. Dienstleister und Industrie zeigten sich optimistischer, während sich die Zuversicht im Einzelhandel und am Bau verringerte. Die Stimmung der Verbraucher blieb weitgehend stabil.

Das ebenfalls ermittelte Barometer für das Geschäftsklima stieg um 0,05 Zähler auf plus 1,09%. Die Daten untermauern, dass sich die Konjunktur in den 19 Euro-Ländern weiter erholt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im zweiten Quartal um 0,6% zu und hielt damit mit dem Wachstumstempo in den USA Schritt. Nach Einschätzung der Ratingagentur Moody’s läuft es insbesondere in den grossen Mitgliedsländern besser. Die Agentur hob ihre Prognose für das Wachstum in der Eurozone im laufenden und im kommenden Jahr um je 0,3 Punkte auf 2,1 und 1,9% an.