Die Supermächte koppeln sich jetzt richtig ab

Donald Trump ruft seinem Publikum minutenlang «China, China, China» entgegen. Der im Internet kursierende Zusammenschnitt von Videos von Auftritten Trumps im Präsidentschaftswahlkampf 2016 zeigt, wie seine Kampagne das amerikanische Unbehagen angesichts einer schnell aufholenden Volksrepublik angeheizt hat. Unter Trump als Präsidenten ist der US-chinesische Konflikt heiss geworden. Es ist eine Fehleinschätzung, mit der Phase-1-Einigung im Handelsstreit sei nun Ruhe eingekehrt. Das gesamte globale Wirtschaftsgefüge bleibt in Gefahr, aufzubrechen.

So werden die USA ihre militärischen Kräfte verstärkt auf China fokussieren, erklärte der amerikanische Verteidigungsminister Mark Esper – «man muss Ressourcen und Aktivitäten verlagern». Das ist verständlich: China positioniert sich nicht nur als wirtschaftliche Macht und Schwergewicht im internationalen Handel, sondern könnte in den nächsten Jahrzehnten die USA an geopolitischem Einfluss überholen.